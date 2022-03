吾生有杏：院長醫生周記（187）：認錯難，難認錯

【明報專訊】我喜愛懷舊歌曲,上星期偶然找出一個已封麈的紙箱,內裏竟然保留着少年時收藏的黑膠碟,全都是我深愛的中外歌手,真是喜出望外!當中有Elton John的精選集,每首都是經典金曲,其中一首Sorry seems to be the hardest word更是百聽不厭。