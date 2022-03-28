中醫意見：風熱疫毒未清 食療按穴潤肺醒腦

此外，中醫認為「邪之所湊，其正必虛」，意指外邪集中之處就是人體抵抗力最弱的地方。一個人若平日身體好，免疫力較強，患上新冠後亦會較快康復。惟彭明慧表示，新冠症狀維持多久，也視乎康復者病後生活習慣；如於病後仍吃很多煎炸燥熱食物、晚睡、吸煙、精神壓力大，所需康復時間則較長，或出現「長新冠」。

肺弱影響腎氣 可致性慾低落

「長新冠」會出現不同症狀如氣促、關節痛、腦霧，甚至性慾減低。彭解釋，「肺屬金，腎屬水，而金生水，打個比喻：肺代表母親，腎是兒子。氣促、嗅覺及咽喉問題屬肺系疾病，如媽媽家道中落，兒子亦受影響」。若肺部功能較弱，或令腎氣維持虛弱狀態，繼而令性慾低落，影響生殖系統，甚至有腦霧情况；五臟中，腎負責腦髓，供養腦的物質；亦主骨，故腎氣不足可引致健忘、腦霧、關節痛等問題。

如症狀維持一段時間，久病必虛！「感染新冠病毒本是個消耗性疾病，所以患者很容易出現疲倦等症狀，但味覺變化其實不會很長久，通常約一至兩星期就會回復正常。」

為紓緩「長新冠」帶來的不適，修復身體，彭明慧提供以下食療及穴位按摩，潤肺醒腦、紓緩痛楚。

食療：

˙山斑魚羅漢果五指毛桃青欖湯

功效：清熱潤肺、益氣健脾

材料：山斑魚1斤、羅漢果半個、五指毛桃2両、青欖12個、菜乾2両、陳皮2錢、瘦肉半斤

做法：

1.山斑魚煎香，瘦肉汆水

2.菜乾浸軟去沙，陳皮浸軟刮囊

3.煲滾3公升水，加入所有材料，大火再煲滾後，轉中小火煲約2小時即成

˙阿膠養肺茶

功效：滋陰生津、潤肺益血

材料：阿膠5錢、沙參8錢、玄參8錢、太子參8錢、南北杏仁各5錢

做法：

1.先燉融阿膠

2.用1公升水，加入所有材料和已燉融的阿膠，大火煲滾後，轉中小火煲約40分鐘即成

˙益智健腦茶

功效：補腎益髓、活血通竅

材料：天門冬8錢、太子參5錢、茯苓5錢、川芎2錢、遠志3錢、桔梗3錢、甘草2錢、石菖蒲5錢、五味子2錢、麥門冬8錢、益智仁8錢

做法：

1.材料略為冲洗

2.用1200毫升水，加入所有材料，大火煲滾後，轉中小火煲約40分鐘即成

按穴：

˙保肺：大椎穴

位置：頸後隆起最高點

功效：解表散寒、鎮靜安神、健腦；對於感冒或肺炎引起的發燒、退燒等作用很強，是全身退燒的要穴之一

按法：用風筒暖吹／艾灸，有預防感冒、清腦寧神的效果；或可用大拇指腹來回揉按3至5分鐘，每天早晚各1次

˙保肺：合谷穴

位置：虎口凹陷位置，將拇指與食指併攏時，兩指掌骨間肌肉凸起之處

功效：止痛，尤以面口部如口腔、咽喉痛更為明顯，屬保健和增強防禦能力的穴位之一，能健肺和紓緩肺部不適徵狀如咳嗽、鼻炎、感冒等

按法：用大拇指腹來回揉按3至5分鐘，每天早晚各1次

˙健腦：百會穴

位置：在頭頂中線與雙耳尖連線交叉處

功效：通竅寧神、啟智明目、升提陽氣；掌管大腦、精神層面，改善腦霧；能夠加強紓緩耳目不聰、頭痛、眩暈、失眠、健忘

按法：可用艾灸，有升提陽氣、清腦寧神的效果；或用大拇指或中指腹，來回揉按3至5分鐘，每天早晚各1次

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