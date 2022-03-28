病情輕重都有後遺症風險 氣促逾年 「長新冠」手尾長

新冠後遺症為何會出現？是否只限重症患者？如何預防或紓緩？

世衛：3個月內出現 持續至少2個月

新冠後遺症，或稱「長新冠」（long COVID），世界衛生組織（WHO）去年10月公布臨牀定義，「這種症狀通常發生在確診或可能被新冠病毒感染的人身上，通常在染疫後3個月內出現，持續至少2個月，並且無法由其他診斷解釋」。然而所謂「長期」的時間跨度定義，至今未有統一標準。

英國國民保健服務（NHS）指南則指，感染新冠後，持續超過12周而未有其他原因解釋的症狀，應屬「長新冠」。主要症狀包括：極度疲倦、氣短、胸痛或緊繃、記憶力和注意力問題（亦稱「腦霧」）、失眠、心悸、頭暈、刺痛、耳鳴或耳痛、食慾不振、味覺和嗅覺變化、關節痛、抑鬱或焦慮、皮疹、咳嗽、喉嚨痛等。

病毒破壞器官、細胞 致「長新冠」

感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，新冠患者會出現「長新冠」，與新冠病毒的特性有關。「病毒感染分幾類，一類是除了引起急性感染外，還可潛伏在體內某些細胞，持續複製並引致慢性感染，如乙型肝炎、愛滋病等都屬這類病毒；另一類則只引起急性感染，不會出現慢性感染，即病毒不能潛伏體內細胞持續複製，新冠病毒便屬後者。所謂的後遺症或持續病徵，並不是由病毒複製造成，而是新冠病毒入侵身體後，進入不同器官與細胞造成破壞，包括腦、心臟、腸道、肺部、氣管等，因而出現一些病徵。這是『長新冠』的成因之一，另一原理是病毒破壞過程，刺激免疫系統，致身體出現持續炎症，出現不同病徵。」

病徵愈嚴重 後遺症機率愈高

「長新冠」是否只限重症病患？「沒有一個確實答案，因世界各地相關研究都出現不同數據或分析；所謂新冠後遺症的病徵其實很籠統，故做研究的方法不同，結果亦完全不同。就如『長新冠』出現的比率，各地研究差異很大，有些說少於10%，有些則高達80%。」林舉例說，你問康復者有沒有疲倦或頭痛，他可能答有，但很難完全斷定這些病徵是否屬「長新冠」，因為這不是可透過抽血、檢查等客觀指標量度，令有關研究很難做得準確。現時「大部分人相信，若感染後急性病徵較嚴重，例如有肺炎要插喉，肺部已受損，容易理解他們3個月後甚至持續超過1年都會有氣促問題；即是說病徵愈嚴重，之後出現後遺症的風險愈高」。至於輕症病人，「有研究發現，就算發病時病徵不算嚴重，但病徵可能持續很久。當然，持續病徵或會不同，康復者未必會嚴重氣促，可能只是感到疲倦，或嗅覺味覺未百分百回復等」。

打齊針、增免疫力 加速自行修復

要預防「長新冠」，最佳方法是預防感染，「不讓病毒入侵，或不讓病毒量持續高企，病毒對身體造成的破壞較少，出現後遺症風險亦減低。接種疫苗是其一辦法，打齊兩至三針，減低感染風險，就算一旦被感染，已接種疫苗人士的病毒量高企時間較短，對細胞的破壞亦相對小」。

另一方法是增強免疫力，「盡快打低病毒，加速身體自行修復能力；就是要作息定時、有足夠運動、均衡飲食等，都有助增強免疫系統，有助修復新冠病毒對身體造成的破壞，減少後遺症或令『長新冠』時間縮短」。

另外，紓緩「長新冠」症狀不能單靠藥物，「要針對出現病徵的器官，做一些康復治療，如因新冠病毒致肺功能下降，通常可由專科醫生和物理治療師制訂康復計劃，如做針對肺部的運動；另外若病毒令腦部受損，出現認知功能障礙，可找腦科專科醫生，很多時職業治療師或臨牀心理學家亦參與其中，制訂有關神經心理學（neuropsychology）的評估及做認知功能訓練。再看有沒有藥物需要」。

編輯：梁小玲

文：植蔚卿

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