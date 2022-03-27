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誰人日記：Where Have All The Flowers Gone？

【明報專訊】大概很多人也覺得醫生們「哇！尖子吖！」、「哇！狀元吖！」，英文一定好得很，所以也不時有人找我尋求學英文的方法，這其實只是一個美麗的誤會。

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