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2022年3月27日星期日
星期日生活
悼：登陸月球的人
考試唔考但要識
香港達人挑戰
什麼人訪問什麼人：中國夢有乜咁好睇？——訪Reading the China Dream網站創辦人Prof. David Ownby
周日話題：Whataboutism：他們和烏克蘭的距離
白路的逆行手記
誰人日記：Where Have All The Flowers Gone？
阿貓阿狗：#137 抗疫葬禮
三十而立：以歌曲為Little People打開一扇窗——專訪歌手黃妍
圖文城市：家離水邊那麼遠
同場加映：一千零一個日與夜
開門讀書：大話西遊與人中之龍
1000x1000 空想星期天
對號入座：反戰俄羅斯：省思戰爭的蘇俄電影
自吹自擂：《幻滅》：戲子有情文人無義
家明雜感：懷念威廉赫特（一）：最佳凡夫俗子
咩世界：第332期 ／放電
單元連載：單身看
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧果戈理與舒夫真高：來自烏克蘭的兩種聲音
{姐姐達人}印傭YouTuber Contrinx 拍片豈止講外傭權益 打工之道：識做人也要守底線
料理分子：可吃的茶 台灣茶葉煙熏料理
見字抄經：人與萬物平等 「君子遠庖廚」偽善？
通識導賞：寺剎料理 不一樣的韓流 正寬法師：呈現食材自然模樣
地盤選秀：華富邨新一頁 盼休憩共融長幼放足電
未來城市：公私院抗疫大執位 醫療系統如何分配角色？
白路的逆行手記
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【明報專訊】「不被情緒和環境所影響，專注地履行助產士的使命。外表冷酷，工作時卻抱着一團熱火，心無旁騖，醫院才是最自在的地方。看到產婦和寶寶的時候，觸動到最柔軟的內心，成了心裏最大的療癒！」
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