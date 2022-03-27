3月17日，一個名為「香港地理達人挑戰」的「遊戲」橫空出世。本只是個105題的Google Form多項選擇題，問關於香港「地理」的事。整個遊戲分成10級，每級10題左右，難度與分數比例逐級遞增。第一級問的是遊客級問題，例如：「香港有多少區？」；第四級問及香港商場分區，一般人「仲頂得住」；第七級問難讀地名（乪、滘、桅、鱟、稔、凹）粵語讀音；到第十級問及香港日治時期地名。問題愈來愈「荒謬」，卻愈玩愈過癮。

遊戲資料蒐集仔細，題目問得出色——在網路廣傳也是意料中事。然後一整個星期，北區大埔黃大仙東涌；巴士鐵路氣象天文性知識；流行音樂電影文學MIRROR抗疫甚至林女士的達人挑戰紛紛出現。有朋友不禁驚歎：「香港人真係咁鍾意考試？」最怕考試的筆者，決定將所有達人挑戰完成。

元祖？香港地理達人挑戰

「香港地理達人挑戰」其實與「地理」關係不大。問題例子有：「Rennie's Mill是哪裏的英文舊稱？」（調景嶺）、「由西至東排列旺角街道」。我在友儕間被認為是人肉地圖，但自問對香港地理並不甚了解：F3之後無讀地理，因為當年連Mississippi與Megalopolis都串唔掂。但更重要是：讀大學時有位地理系同學，以為「尖沙嘴在金鐘旁邊」。讀藝術的我驚問：「WHY?!」「尖沙嘴下一個站係金鐘，咁咪係隔籬咯」「青衣下一站係機場，咁……」

這種「認路」的能力，其實與地理無太大關係。若你問關於香港花崗岩、副熱帶高壓脊，我都會口啞啞。但若與「地理」撇清關係，這種能力既沒有被學術架構所容納（畀人研究？！），又沒有專業考試（充其量是的士牌20道地方題），這的確是我們人肉地圖界的第一次考驗。「香港地理達人挑戰」也成為眾多達人挑戰的楷模，開展了全港一個星期的考試周。

坦白講，筆者與大部分人一樣，做到第三個挑戰已覺煩厭！挑戰大概可分為幾類，包括「地理社區」、「交通」、「社會」、「學術」、「影視音樂」、「體育」及「其他」。每個得分組別皆有描述。雖沒有合格線，但大部分以1000分為滿分，得200分可視為常人認知；300分以上已算對該範疇略有認識；400分以上算精英；700分以上可位列仙班。右圖為38個項目的挑戰，大家不妨選幾個適合的來試試？

值得關注的，是各個挑戰的Level 0，1及2。各項挑戰以「入門／BB級／簡單常識篇／送分／初心以上／常識級」形容這些題目。以前在電視看《百萬富翁》，最緊張往往是自己是否懂得回答價值$1000的第一題。值得一提的是陳芷菁在《名人慈善百萬 Show》：「我讀Drama㗎。」的一題，原來已是$60000題目，遊戲已到三分之二，其實成績已相當不錯。

到底「正常」香港人要對香港各部分有多少認知？就算是巴士、鐵路等相對專業的範疇，也只是問「觀塘線是什麼顏色？」（綠）；電影問「許紹雄在《新紮師妹》裏教會周驄寫以下哪個字的漢字版？」（方中Sir）；歷史問「逸東酒店的前身是一間戲院，這間戲院是？」（普慶戲院）。或者你未必題題識答，但觀乎身邊的同輩朋友，大致上都能安全度過頭兩個Level。長輩呢？大部分都覺得這些「常識」匪夷所思：他們都知道「普慶戲院」，但「方中Sir」沒有幾個答到，這些可能只是我們網絡世代的「常識」。想起去年RP紀錄劇團《100%香港》，劇中不斷問台上100個香港人不同問題，答「是」的站在舞台左邊，「否」站在舞台右邊——相同的香港，差異可以好大。常跟在大專教育中打滾的朋友討論：好勁嘅人，才可以教好大學一年級「Introduction to……」的科目。要為頭三個Level擬題，實在不易。

各自的文化偏食

筆者自問對香港電影、流行音樂、交通、「地理」都略懂一二，所以對自己的成績，以至出題本身都有點期許。「地理」類多在意料之中高分完成；「香港流行音樂達人挑戰 2022」只得419/1000，100題中有7題與MIRROR直接有關，卻沒有黃霑，也沒有香港indie鼻祖夏金城，仙杜拉《啼笑因緣》在粵語流行曲中的地位，值得有一題吧？《巴士達人挑戰》與流行曲測試一樣「詳近略遠」，問及的路線和巴士型號都較貼近現世，沒有提及中巴——估計出題者應是年輕人。「網絡知識大測試」也沒提及早期高登文化，網絡影片鼻祖思覺老師；網絡（鹹）歌手的代表只有奧特加，沒有Richard Billyham和Sonic God的身影。

「香港電影知識達人挑戰」則相反——有不少上世紀七八十年代前的題目，筆者接近投降，只得三分之一分數。然後才發現自己「狂睇」的港產片，只是1970年代《鬼馬雙星》後的港產片，對粵語片並不了解，低分完成是當頭棒喝。

近年有個讚美叫：「個腦裝屎。」即是什麼都懂，連微細無聊事都知道的人。是幾個挑戰的頂級描述。朋友A說，她不知自己為何會知道李克勤喜歡曼聯，楊千嬅喜歡紫色。我不明白為何自己會記得著名潮文「+;![].我迷失在.＊ 這場﹍×°愛情遊戲°°°×．﹏\」哪個角色的父親最有錢。

記得電影《一百萬零一夜》主角馬利，就在人生中不知不覺累積了十幾題《百萬富翁》的答案。大量資訊就在城市中飛來飛去，總有相同一坨屎不覺進入眾人腦海，慢慢成為對香港的集體認知。

（原來一直有朋友以為我是地理老師，其實我只是地理老X）

文˙林兆榮

圖˙歐陽德智

編輯•蔡曉彤

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