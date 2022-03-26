矚目遊戲迎非常暑假 宅家闖異域賽車搵小新玩

體驗車手人生 參賽改造專屬名車

最新一集GT7終於推出，無論內容、畫面及音樂質素都大幅提升，可算是集GT系列25年之大成。玩家既可以享受超逼真駕駛體驗，亦可輕鬆遊車河，又或參賽賺錢買新車或經典名車，以至改車、拉花來設計自己專屬的愛車。

首次啟動遊戲時，玩家想輕鬆投入遊戲世界的話，先可進入新模式「音樂拉力賽」。玩家會坐上Porsche Carrera Speedster '56，一邊聽着金曲一邊體驗玩法，玩起來感覺就像經典遊車河遊戲OutRun一般。除了欣賞風景，亦可挑戰於時限內通過檢查點。

駕車震動油門反應 PS5手掣完美模擬

今集另一新增模式GT Cafe，可算是本系列首次加入「故事模式」。玩家會在咖啡廳遇到其他車迷，除了分享不同汽車、品牌的故事外，玩家還會不斷被安排去挑戰不同目標，例如遊戲開始時要先買一架「入門級」房車，然後不斷完成不同的「型錄」，例如在指定比賽取勝、考取牌照、改車洗車等。藉着完成共39個型錄，可一步一步了解GT世界。

遊戲收錄了逾90條世界級賽道，玩家可以藉參與不同的比賽來為所有賽道解鎖。而充滿難度的「駕照中心」，玩家可以考車牌，車牌級數愈高，可參與的比賽亦愈多。當玩家有了幾輛車子入車庫，以及掌握駕駛技巧之後，其中一個GT Cafe型錄會引導玩家去「改裝商店」，購買不同零件來改裝自己的愛車。每當玩家不斷提升「收藏家等級」，便可以蒐集更多高級零件。

除了賽車人生故事，遊戲中還有大量「任務」挑戰，例如在指定賽道中受着不公平的條件下勝出，充滿難度。玩家除了可以單機2人對戰，也可上網與10多個網友同場比試。不想比賽時，可以在Scapes拍攝模式中為愛車在不同背景中拍攝「沙龍照」，亦可以「拉花」繪圖，製作獨一無二的愛車。

遊戲合共有超過400架賽車登場，由內部、表板到駕駛方向盤等都與真車無異。如果大家以PS5玩的話，不單可以享受4K每秒60格的流暢影像，更對應「光追模式」，在遊戲重播或拍攝模式時，車身會有金屬質感。另外透過PS5手掣，還能夠完美感受駕駛時的微細震動、於不同路面時的油門反應等。

■Gran Turismo 7《跑車浪漫旅 7》

機種：PS4、PS5

類型：賽車

售價：$468起

網址：www.playstation.com

文：JJ

編輯：梁小玲

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