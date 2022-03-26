石窰爐速烤手工薄餅 那不勒斯簡單滋味

餅邊煙韌 中心薄軟

有別於繽紛多餡料的美式pizza，那不勒斯薄餅用料組合較簡單，多以番茄、芝士、羅勒、橄欖油等組合，麵糰亦主要加入水、鹽、酵母和麵粉製成。雖然材料簡單，但對食材要求甚高，例如Gavino要用來自意大利聖馬札諾番茄來自製番茄醬，而窰爐溫度、烤焗時間等亦有嚴格規定。要製作外脆內軟的pizza，麵糰中的水分比例相當重要，他提到，那不勒斯薄餅麵糰的水分比例一般較高，以抵禦窰爐的高溫，令麵糰保持軟熟，不至變硬或變乾。由於那不勒斯薄餅的一大特色，是餅皮中心較其他薄餅柔軟、薄身，所以一般都是將整個薄餅奉上給客人品嘗，並非如美式pizza般逐件切開。Gavino建議可根據那不勒斯傳統食法，整個薄餅進食，或用剪刀把薄餅剪開，然後左右對折享用，避免中間的餡料散落四處，原汁原味！

■Little Napoli

地址：跑馬地景光街8號地舖

查詢：6882 1823

註：逢周一休息；只設外賣，不設堂食（或因疫情而調整，詳情以官方資訊作準）

[飲食]