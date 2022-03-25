《當年情》到《特務肥姜2.0》 口琴跨世代演繹妙韻

《我呢一代口琴人》其實是「香港藝術節@大館」的節目，原定2月上演，因疫情延至4月在網上發布影片。節目請來不同年代的口琴手參與，原是一場盛大的口琴手聚會；同時在大館表演也想吸引路人留意，口琴手何卓彥表示，希望「社區少少，生活化少少，一家大細過來看」，會送口琴給小朋友，無奈因疫情作罷。

香港口琴獲獎無數 蜚聲國際

策劃表演的何卓彥，是世界口琴冠軍，他認為「香港人自己不太知道香港口琴圈究竟有幾威水」。他由10歲開始參與國際口琴比賽，並屢獲獎項，更於2013年世界口琴節獲得半音階口琴獨奏指定曲目組別的冠軍。可能讀者也聽過不少港產世界口琴冠軍，的確香港口琴手過去20多年在超過20多次國際口琴大賽中，所獲獎項數目是所有參賽地區之首；近年口琴節評判中，香港評判約佔10%至15%。

現時香港口琴協會正籌備第一屆香港國際半音階口琴大賽。何卓彥在世界口琴節獲獎後，就被稱呼為「世界口琴冠軍」，但他說自己獲獎只是需要吹奏兩首歌曲，對比其他樂器的世界大賽，樂手總要準備2小時的演奏，口琴比賽規模是有所不足，而香港有足夠地位籌辦一個全新的口琴世界賽，規模可蓋過現時其他比賽。比賽原本會在表演後不久舉辦，但也因疫情延期。

何卓彥的父親何百昌是香港口琴協會和英皇口琴五重奏的創辦人，他在父親薰陶下自幼學習口琴。今次的表演，會回帶介紹口琴的起源，口琴的原型是中國樂器笙，所以口琴手們會吹奏口琴，和笙合奏音樂；口琴傳入香港是1930年代，但表演時間線會跳至1950年代，介紹何卓彥心中的「香港口琴之父」梁日昭，梁吹奏的複音口琴現時不常見，風格上接近民謠，節目中將有這風格的高手表演。演出轉為網上後，團隊亦會蒐集、播放昔日口琴影片。

口琴與流行曲關係密切

到1980年代，團隊會在表演中吹奏流行曲，黃霑是梁日昭學生，黃的作品如《當年情》、《滄海一聲笑》等，都有口琴部分，屆時網上演出也會吹奏；而1990年代開始，何卓彥父親所屬的英皇口琴五重奏在世界比賽屢獲獎，英皇口琴五重奏將會親身參與演出；在1990年代部分亦特別介紹藍調口琴的歷史，因口琴手William Tang來到香港後，藍調口琴在港發展。2000年代，是何卓彥說自己開始「拋頭露面」的年代，他會演奏創新的口琴音樂，類型名為modern harmonica，屆時將演奏其中一首混合了爵士（jazz）、放克（funk）及古典音樂風格的樂曲。

香港最初的口琴音樂，何卓彥認為風格上似民謠，較為「入屋」；但在1960年代口琴手馮安的出現，為口琴圈帶來劇烈轉變。馮安精於以口琴吹奏古典音樂，由昔日吹民謠歌曲時常用的複音口琴，轉而用半音階口琴，何卓彥說當時開始有人吹巴哈、莫扎特的樂曲，其實在英美沒什麼人用口琴吹這些東西的，香港口琴好像經歷了一場「變種」，他認為香港是世上少有的城市，口琴手如此專注於古典樂。

盼由古典樂回歸生活

其實何卓彥也曾經覺得吹古典樂很離地，他也因此轉而研究其他類型的口琴樂曲，曾為流行曲寫和吹口琴旋律，例如容祖兒的《煙花紀》、歌手姜濤和肥仔的《特務肥姜2.0》。他覺得新世代的口琴手較少追求獎項，希望自己的口琴音樂回歸生活，他想走出香港口琴界只專注於古典音樂的死胡同，但也感恩自己能做全職口琴手，有賴昔日各口琴手的成果，希望這個表演可團結每一代口琴人，一起推廣口琴。

文：胡筱雯

編輯：歐陽德智

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