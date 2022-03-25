電話亭走過半世紀 社區活化變「一人之境」

電話亭逐個停用、逐個拆卸，關於電話亭，你認識多少？我們又如何將電話亭活化？

（受訪者按拍攝需要暫除口罩）

電話亭需求日漸下降，2019年通訊事務管理局決定拆除使用率低的電話亭，數目從當時的1500多個，拆至現在只餘下733個。當年消息公布，沒有得到多大迴響，卻引起一向關心本地文化、歷史的中學教師徐振邦的關注，他與電訊公司「鬥快」，走訪港九新界為電話亭拍片影相，至今已記錄了五六百個電話亭的身影。他又於去年出版《淘汰中的公物——電話亭》，分享關於電話亭的趣聞與冷知識，「我不想電話亭消失或變質後，大家才去追憶它以前的模樣」。

從英式古典亭到方正「膠箱」

根據徐振邦的書裏資料指出，香港第一座公眾收費電話亭1954年在中環雲咸街啟用。談起英殖時代最早期的電話亭，大家可能會以為是上環西港城內那兩座紅色的英式電話亭，但徐振邦說第一代電話亭的外觀雖然與傳統英式電話亭相似，但顏色並非紅色，而是綠色。電話亭的顏色、設計後來經歷數次改變，約1980年代起，才從金屬外觀變成方方正正的「膠箱」。而現時主流的藍色電話亭，他相信是近20年才採用的設計，從上世紀八九十年代的港產片可見上一代電話亭多是橙色，更早以前則是紅色為主。

綠頂藍框無門電話亭 全港僅10個

從前電話亭大多設於交匯點，靠近馬路邊，故一般都會加設外拉門，雖然較侷促，但私隱度、隔音效果都較好，即使一旁的汽車巴士呼嘯而過，都能聽清電話那頭的聲音。原來曾經還有半門設計、僅遮蓋上半身的電話亭，「不過半門的差不多已拆光」，徐振邦邊行邊說，突然他停步取出相機，原來前方有人走入電話亭，他馬上拍下這難得一遇的場面！只見亭內用家駐足2分多鐘，一時提起話筒，一時掛上，未知是電話用不到，還是不懂得使用，「如果家裏有家居電話，一定懂得用電話亭的電話，但現在不少人家裏都未必有」，他苦笑道。

遠處一個綠頂、淺藍外框的無門電話亭映入眼簾，與常見的藍頂、銀色外框「膠箱」不同，為何以前未曾見過？「這款是和記（現稱環球全域電訊，下稱環電）的，雖然外觀唔靚仔，但就很有特色，尺寸比香港電訊的稍大，以及一定無門。」根據通訊事務管理局辦公室（下稱通訊辦）資料，屬於環電的電話亭全港僅有10個，其中6個分佈在中環及尖沙嘴，「香港人對這款電話亭的印象非常少，將來消失後或沒有人知道曾經有過這樣的電話亭」。

首個收費4毫 最初不設時限

電話亭初期以投幣形式運作，要打電話，少不了隨身袋定一堆「銀仔」。徐振邦翻查報章報道指，當時第一個啟用的電話亭收費是4毫，而且最初不設時限，當系統發展至懂得計時，才開始按時收費。電話亭後來從5毫加至1元，加幅達100%，徐振邦個人估計與收費系統有關，「加幅如此大都無可厚非，5毫面額之後就是1元」。

為了方便市民，1984年香港電訊首次推出電話卡，面額從10元至250元不等。徐振邦拿出兩本收藏本，有印上歷任港督頭像，有以香港回歸為題，還有印有不同國家語言的電話卡，雖然他為了蒐集資料而購入，但數量都不少。以前電話卡有價有市，電訊公司更曾與愛好者出書介紹特別版電話卡，「當電話亭沒落，連收藏組織都解散，很多人開始放手（不再收藏）」，徐振邦的藏品就這樣蒐集而來。

1990s最風光 亭外長龍等覆call

今時今日的電話亭冷冷清清，淪為白鴿亭、避雨亭、雜物亭，但在1980年代末至1990年代電話亭卻風光一時。「電話亭最多人用的時候，就是用傳呼機的年代。」那時手提電話未普及，大家都依靠傳呼機聯絡，當傳呼機嗶嗶響起，就要到鄰近的電話亭致電call台（傳呼中心）覆機，透過傳呼員告知信息內容，而當年的電話亭外亦因此而常常有長長人龍「等覆call」。

徐振邦想起自己從前花上不少時間在街排隊等用電話亭，表示難以預計等候時間；萬一碰上「冤氣情侶」，又趕着覆電話，豈不是會等到抓狂？「無辦法，那時等待是很平常的事。」夏天使用電話亭還有另一個煩惱：「有次我為了打電話，排了很長時間，一提起話筒，整個是濕的，要抹去上面的汗水才能使用！自此以後，我就不再用電話亭，決定要買一部手提電話。」

直至1990年代末，香港人逐漸普遍有手機，加上電話月費便宜，電話亭的主要用戶便從一般市民轉移到外籍傭工，再到免費通訊軟件的興起，電話亭就慢慢走下坡，從大家的日常生活中淡出。

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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