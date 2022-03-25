西貢冷門中級路線 北潭涌雷打石靚海景解鬱悶

部分路段無遮擋 帶2公升水

偉明有逾15年的山藝課程授班經驗，疫前曾與機構合作培育生態導賞員。現在雖然要暫停教班，卻無阻他對行山的熱愛，反而多了時間行山，每星期2次。這次路線也是他偶爾發現，較為冷門，難度屬中級，可輕鬆避開無處不在的行山客，暢遊山嶺，舒展身心。但他提醒，部分路段無遮無擋，記緊做足防曬工夫，並且最好配備1.5至2公升水。另外，登頂一段路徑狹窄，宜穿長袖衫褲，避免給樹枝擦傷。

當日，我們在西貢郊野公園入口附近的北潭涌小食亭集合。小食亭對出便有巴士及小巴往來市區，交通尚算方便。之後我們往西貢郊野公園遊客中心的方向走，沿中心旁的平坦大路緩緩上山，去到第一個分岔口時轉左，沿路繼續上山便可看見北潭涌燒烤區3號場。燒烤場的左邊設公共廁所，可沿公廁旁的小徑一直往上行，轉入北潭涌家樂徑。

靜賞湛藍海景青翠山丘

我們走往鯽魚湖方向，經過青綠色欄杆的小橋、一排排如竹管般幼長的樹木，又經過北潭涌燒烤區4號場，轉入大網仔路（斬竹灣方向）的指示牌路徑。偉明邊走邊笑道：「這路段算是這趟行山之旅最輕鬆，是warm-up階段，之後登雷打石山頂的路段便是『打大佬』了！」說着說着，我們很快來到登山頂前的分岔路，偉明選了一條較少人迹的登山路線，帶着我們轉進右手邊的石級小徑上山。這段路程真如偉明所說，開始帶點挑戰，難度在於沿路不少石級頗高，甚考腳骨力！

由起步開始計，花了約42分鐘終於到達第1個checkpoint：平坦草地。這是登山路徑中我們途經的第1片平緩草地，環境開揚，高度剛好讓我們遠眺附近一大片湛藍海景與青翠山丘，讓人心曠神怡！

稍事休息，我們再起步。途經2個小山坡、另一片平坦草地，在登頂前會遇上3條路線。偉明指：「這裏有3條路線，左邊的路線最為簡單，而我們今天選擇了中等難度，經雷打石山頂下山。右邊的路線下山最難行，不建議新手選擇！」

登頂較陡峭狹窄 手腳並用

我們沿中間路線登頂，這個路段山勢較陡峭，部分路徑狹窄，需適時手腳並用往上爬。由第1個checkpoint起，花了近40分鐘，終於到達第2個checkpoint：雷打石山頂！

雷打石山海拔379米，四周景觀開揚；拍攝當日天氣甚佳，萬里無雲，船灣淡水湖、萬宜水庫、滘西洲高爾夫球場等一帶景色飽覽無遺，偉明亦大讚眼前風景並非能經常看到。

逾80年玫瑰小堂 賞二級歷史建築

我們於雷打石山頂四周一輪打卡後，便開始向下一個checkpoint進發。偉明帶我們往石坑方向下山，同時叮囑：「這下山路段會有一小段較陡峭，或需用手扶着梯級而下，大家記緊騰空雙手，暫時把手機收好。」走過一小段崎嶇山路，我們沿着麥理浩徑（第3段）走，經過標距柱M061、M062，繼續往石坑方向下行。及後的路較多石級、碎石，又是鍛煉腳骨力的時候！隨後我們經過一小段較原始路段，沿途持續聽到潺潺流水聲，看見斑駁樹影，環境清幽。我們往黃毛應方向前行，走到平坦的石屎路轉右，沿路行經仁義路、武英路，進入黃毛應村。入村時偶爾聽到狗吠聲，像提醒大家在進村時應降低聲浪，以免打擾村民。

從第2個checkpoint走了約1小時，我們來到第3個checkpoint：香港天主教教區黃毛應玫瑰小堂。它於1939年建造，2013年獲列為第二級歷史建築，曾是不少黃毛應村天主教徒參與彌撒的地方；玫瑰小堂前身是一所由宗座外方傳教會丁味略神父（Rev. Emilio Teruzzi, PIME）開辦的學校，又一度成為抗日游擊隊港九獨立大隊駐紮據點，在過往不同時段均扮演着重要角色；惟純白牆身、現階段暫不開放的玫瑰小堂，在外觀上並不矚目，容易錯過，大家在進村後需加倍留神！

劉氏世居點綴山腳 滿池錦鯉迎賓

穿過黃毛應村，往昂窩方向走，再次踏上山路，途經一片小竹林後，我們來到旅程最後一個checkpoint：劉氏世居。這座獨自佇立於山腳的建築是劉氏客家人的宗族祠堂，甫進門，便被左右兩側分別寫上「富貴長壽」、「前程似錦」的彩色牆畫吸引；祠堂曾於2012年重修，外觀簇新突出。祠堂對面有一魚池，偉明表示上次來此處行山時不見有這麼多錦鯉，頗為驚喜！

最後我們又走了一段山路，路過一座荒廢小屋，經過昂窩村，在黃竹灣結束今日旅程。

■溫馨提示

量力而為，遇崎嶇山路不應勉強前行，拍照前應觀察四周環境，確定位置安全才留影，勿為靚景而冒險。

■行程

全長：約8.3公里

需時：約3小時（不連拍照休息）

交通：

去程：於西貢巴士總站坐九巴94，於北潭涌站下車

回程：黃竹灣站乘九巴99到西貢巴士總站

起點：

北潭涌→（42分鐘）①平坦草地→（40分鐘）②雷打石山頂→（60分鐘）③黃毛應玫瑰小堂→（30分鐘）④劉氏世居→（12分鐘）

終點：黃竹灣

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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