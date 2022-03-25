沙發薯：《反起跑線聯盟》正念蓋過沙石

所以，我很明白為什麼不少觀眾會對ViuTV新劇《反起跑線聯盟》深有共鳴。主角張諾雅（梁詠琪飾）在職場是一個不平則鳴、表現超卓的記者，在家卻是個對家務一竅不通、對女兒喜好一無所知的不合格媽媽。適逢難得的升職機會，她卻因為女兒抗拒上學而苦惱不已，外傭姐姐更因為要照顧初生孫女而辭職還鄉。張諾雅最後忍痛放棄心愛的工作，成為全職的「瑤瑤媽媽」，把女兒成為生活的重心——這確是筆者不少傳媒朋友的寫照，面對時間長壓力大的工作，生兒育女固然是一個大抉擇，照顧子女更令他們頭痛，不少人唯有將家務和育兒責任外判給家傭，放假時努力彌補父母的職分，卻總覺得力有不逮，最後唯有在理想和子女之間選其一。

可是全職母親的工作量和壓力不比記者小。如何煮飯、打理家居，甚至幫助女兒做功課、應付其他家長、回覆家長通訊群組的無聊討論，都是瑤瑤媽媽要重新學習的功課。為了戲劇效果，劇中家長有着極端的背景和性格——有功利的成功人士，有在家長群中搵着數的父母，有求學只為求分數的虎爸虎媽，有家庭出現問題的單親媽媽，也有少不更事的年輕父母。他們把子女送到一間主張「快樂學習」的幼稚園，卻對學校的教育方針有不同的理解，因而產生各種衝突。校長努力在家長的期望和教學理念之間取平衡，更從而引導家長們成為更好的父母。

題材貼地 部分對白似舞台劇

這個充滿正念的劇本，加上令父母感同身受的劇情，讓《反起跑線聯盟》得到不少好評。但筆者覺得這齣劇的「成功」，只是因為有ViuTV作為播映平台，如果在無綫播出的話，可能也難逃被批評為「老套師奶劇」的命運。鮮有參演電視劇的梁詠琪擔綱演出，無疑能為觀眾來帶新鮮感，但她總像與其他演員格格不入，連與劇中丈夫強尼演對手戲，都有一種相敬如賓的生硬感覺，唯有與劇中女兒「瑤瑤」才有較像真實母女的交流。又或許因為梁詠琪之前主力做喜劇，她在劇中大部分場口的演出，總讓人有種莫名的抽離感，唯獨在與外傭姐姐對答的幾幕，她刻意模仿外傭的英文腔，令人緬懷她在電影《絕世好賓》的喜感。

雖然此劇題材貼地，但部分對白卻別扭得不像日常對話，更像廣播劇和舞台劇（例如張諾雅的老師點頭稱讚她「仍是那個一針見血的張諾雅」），有些情節也因為要加添喜劇效果而「做多咗」（例如家長像交收毒品一般摸黑買勞作功課），某些場景的拍攝手法，更令人以為在看教育電視。導演和編劇看來未完全掌握劇集和電影與舞台劇呈現手法的相異處，成為此劇的致命傷。幸好其他演員的演出挽救了不足，潘燦良飾演財大氣粗的爸爸Charles，與袁富華飾演孔校長的四両撥千斤形成有趣的對比；小演員們保持天真，沒有成為「老人精」，亦令觀眾看得舒服。

充滿奇幻情節、引人入勝的「燒腦」劇集固然難拍，貼近生活的小品劇集更考驗製作人的功力，ViuTV在2020年的另一齣劇集《暖男爸爸》，就證明小品也能吸引觀眾追劇，感動人心。《反起跑線聯盟》或許有沙石，但如果劇集能讓父母們反思自己教育兒女的態度和方法，在社會意義層面來說，也算是功德無量。

文：梁慧思

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[文化力場]