showcase：由精簡與減卻而生 服飾誘發性感意象

2020年頭Prada宣布Raf Simons擔任品牌的聯合創意總監，並與Miuccia Prada共同創作系列，消息為當時的時尚界帶來無比震撼，無論是兩人崇高的地位，還是破天荒的合作模式，都成為一時佳話。雙方將創意折衷、融合，系列一季比一季更精彩出色，至今來到第3個季度，設計有紛繁多姿的，亦有像2022年春夏季般的簡潔有力。其實要在精簡的設計中表現強大的張力，需要更深厚的功力，Miuccia Prada與Raf Simons把今個春夏季以Seduction, stripped down為主題，去思量「誘動」這個抽象概念，試圖展現從服裝所誘發出的性感意象，確實充滿野心。兩人認為在卸下衣服的過程中，最能帶出這種誘動，而基於這個簡單的概念，系列的設計就以探索服飾的結構開始，並不斷將之抽絲剝繭還原至根本的元素。

神來之筆的裙裝剪裁

系列中有多個令人印象深刻的設計，例如一組緞面連身裙，正面是柔美簡約的斯文廓形，後面則開了一個大露背，除了露出玉背，其長度低至腰臀之間的性感位置；內穿類似泳裝下身的平腳原子褲，還有繫於裙內的腰帶，帶來一種突如其來的裸露。另外一組連身或半截迷你裙的長長裙襬，全部好像輕輕揮一揮剪刀而成，例如有一款裙襬，類似從及踝長裙的裙尾向上螺旋剪開至臀下位置，再把剪開的部分結上一個三角結；或是輕巧將裙背部分向下一拉，而形成一幅長條形裙襬；亦有長條裙襬直接駁在迷你裙的臀部位置。剪裁看似隨性兼漫不經心，其實是對裙裝深入了解的神來之筆，加上運用檸檬黃、鮮橙、綠及粉紅等鮮艷色調，帶出令人心神泛動的設計美感。

1950年代時裝取經 散發復古韻味

為展現「誘動」這個主題，設計也特別向1950年代的泳裝和內衣取經，例如之前提及作內穿的平腳原子褲，以及一組有如連身泳裝的提花針織上衣和短褲。另一組頗為男性化的針織上衣，則在胸部處築起如文胸的立體剪裁，像極1950年代那些尖尖乳罩，設計沒有將胴體外露卻帶出一種另類的性感意象。緊胸衣的束繩和衣骨細節亦出現於連身裙、襯衫和上衣之上，其中一件超大號外套特別用上原色棉麻布，質感如專業剪裁用的模特兒模型，同時亦令造型帶點復古韻味。系列中的手工舊皮褸或大衣，以及男裝西裝外套，均襯以長裙襬的迷你裙，營造出剛柔並濟的對比效果，這亦隱隱帶出系列「誘動」的主題。

查詢：Prada 2522 2989 （中環店）

文：溫兆明

模特兒：Natalia EG

（Quest Artists & Models）

化妝及髮型：Chris Lam、Kyo Lee

編輯：陳淑安

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