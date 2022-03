beauty：skincare：蛋白可美白？ 果酸令皮膚變薄？ 破解迷思 還原白皙肌膚

常說「預防勝於治療」,想擁有白皙的膚色,當然要避免皮膚變黑,首先要了解黑色素如何形成。皮膚科專科醫生林嘉雯指出:「皮膚變黑,是因為皮膚中的黑色素增多。」她解釋,黑色素是由表皮細胞底層中的黑色素細胞產生而來,每當角質細胞受到刺激,例如受陽光照射,便會引起一連串反應,例如會令天然存在於黑色素細胞中的酪胺酸酶變成黑色素,她提醒大家,「要預防及減少黑色素形成,便應持之以恆使用有效的防曬產品」。

美白成分抑制黑色素形成

每當聽到「美白」兩個字,總讓女士趨之若鶩,但她們對美白產品的功效又有多理解?「有效的美白成分,應該能抑制黑色素細胞中的酪胺酸酶形成黑色素」,林嘉雯列出對苯二酚、維他命C、杜鵑花酸、麴酸、傳明酸,以及熊果素等成分,它們都能抑制酪氨酸酶的活性,從而阻礙黑色素形成,具備美白皮膚的功效。另外,乳酸、甘醇酸、維他命A酸,以及亞麻油酸,則有助加快代謝已形成的黑色素。

看清成分 部分不宜日間使用

大多數美白產品,似乎都含有酸性成分,究竟會否對肌膚產生不良反應,例如令皮膚變薄?其實,美白產品不一定含有酸的成分,部分美白產品若加入適當濃度的果酸,主要功效是用作去除皮膚表面的角質,使下層新生的角質細胞往上推移,進而讓黑色素排出。林嘉雯指出,「果酸有助抗衰老,促進肌膚新陳代謝,刺激更多膠原蛋白,令肌膚細緻有彈性。而且它更有美白淡斑、改善粉刺暗瘡、加強保濕、改善護膚品吸收力等功能」。原則上,依照產品指示,在正常情况下使用美白產品,並不會造成肌膚變薄。不過她亦指出若本身屬於敏感皮膚的話,的確不適合使用美白護膚產品。至於美白產品成分普遍具有吸光功能,是否只適合在晚上使用?林嘉雯表示:「應視乎成分而定,並非所有美白產品都容易吸收紫外線,有些成分如對苯二酚、果酸,以及維他命A酸,都有可能使皮膚對紫外線變得敏感,才不適合在日間使用。」

坊間美白偏方未必可信

為求「變白」,有女士更會放膽嘗試坊間流傳千奇百怪的美白偏方,部分更稱聲「成本低、功效高」,可達至美白護膚的效果,例如透過蛋白來美白,究竟是否有效?林嘉雯就指出,「若把生雞蛋中的蛋白,塗在有傷口的皮膚上,有可能造成皮膚感染」。坊間也有指含有維他命C的檸檬是美白的「好幫手」,林嘉雯提醒檸檬當中的成分,可以使皮膚對紫外線變得敏感,接觸陽光後或會造成色素沉澱。另外檸檬的酸性太強,有可能刺激皮膚,引致發炎。那麼又可否透過飲食習慣來令皮膚變白?林嘉雯強調:「均衡飲食,才可以使皮膚及身體健康,並不建議偏重食某種食物來達到美白效果。」

■林嘉雯

皮膚及性病科專科醫生,曾為中文大學醫學院榮譽助理教授。

makeup:化妝塑造「顯白」效果

想令膚色白皙,除了可以借用護膚品的幫助,還可以靠後天努力——透過化妝技術,塑造出「偽白」妝容。然而,每當向化妝師請教如何塑造出精緻的妝效,他們總會回應第一步便是要做好護膚工作。資深化妝師Chris Lam亦不例外。問他怎樣可以透過化妝技巧令皮膚顯得白皙,他認為首要條件便是要保持勤敷面膜的習慣,「因為當皮膚的水分足夠,肌膚自然看起來白皙」。若然不小心曬黑了,更需要多加使用磨砂膏的次數,為皮膚去除死皮,再敷面膜以保持肌膚水潤。

橙色調色霜助提亮膚色

要塑造「顯白」的妝效,當然要從改善底色入手,Chris指出:「膚色較深,甚至偏黑的話,可以在上妝前塗上橙色的調色霜來提亮膚色,另外亦適合用作遮掩黑眼圈。」若膚色不算太黃,Chris建議可以使用遮瑕度較高的氣墊粉底(Cushion Foundation),選用米黃色粉底來讓皮膚顯得亮澤,不過切忌下手太重。

「很多人也會覺得『在面上塗上閃令令的粉底,便可以看起來反光顯得白皙』。雖然這個說法成立,不過要知道香港的天氣潮濕,若在面上塗太得多底霜的話,便會顯得油光滿面。」反而應該做好面部highlight工夫,「着重於鼻樑、眉骨位置,不但令五官立體,亦會帶來皮膚顯淺的感覺」。

至於想做到白裏透紅的妝效,Chris建議在塗上氣墊粉底後,可以再使用胭脂膏,不但其防曬度較佳,而且質地輕薄,容易推開、暈染,讓妝效顯得自然。

橙紅唇色可「顯白」

妝容的唇色及眼妝,往往亦會影響整體的「面色」,要讓妝容「顯白」,又應該選擇什麼顏色的唇妝、眼妝?Chris指出,很多人也誤以為只有白種人塗紅唇才好看,事實上,黃種人亦適合塗上紅調的唇色。「橙紅色唇妝不但好看,而且還可以令皮膚顯得白皙。」至於眼妝方面,Chris認為,「應以乾淨為主,毋須要太多顏色,只需要畫一條簡單的眼線,再配上根根分明的睫毛,便可以予人清新脫俗的感覺」。

■Chris Lam

入行20年的資深化妝師,曾參與雜誌、報紙、廣告、品牌lookbook和電影等工作,亦曾與不少知名品牌如Balenciaga、Michael Kors合作。設立化妝studio,培育化妝人才。

查詢:Clarins 2295 0827(ifc店);Dior Beauty 2870 0543(ifc店);Guerlain 3188 5039(K11 MUSEA店);Le Labo 2759 8922(Fashion Walk店);Make Up For Ever 2154 1151(時代廣場店);mtm labo 2972 2338(K11 MUSEA店);Shiseido 2602 0938(海港城店)

文:劉詩言

編輯:陳淑安

facebook @明報副刊

Instagram @mp_lifeandstyle

電郵:lifestyle@mingpao.com