經典「水果錦囊」 融合創意與工藝

Udyana在梵文解作「花園」，頸鏈以不同顏色和諧共融為主題。珠寶匠以寶石鑲嵌和雕刻工藝，重現枝葉和花蕾的自然美，展現花卉、水果或棕櫚葉形狀。鉑金鏈上鑲嵌莫桑比克紅寶石、紅寶石、祖母綠、藍寶石及鑽石。當中的雕刻花卉圖案六邊形莫桑比克紅寶石，重達67.7卡，呈粉紅色和淡橙色，按照17世紀莫臥兒王朝的技術精雕而成。

作為負責任的珠寶商，Cartier透過責任珠寶業委員會（Responsible Jewellery Council）將其認證範圍擴大至彩色寶石及彩色寶石工作組織（Colored Gemstones Working Group），確保採用的寶石符合社會道德責任，讓每件珠寶除了有外在美，亦具內在美。

查詢：8105 5008

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