Cartier高級珠寶 第六感激發璀璨光芒

除了視覺、聽覺、觸覺、味覺和嗅覺五感，不少人或許也有過第六感——超感官知覺的經歷，可能是一種突如其來的直覺，不能解釋的預感。Cartier最新的Sixième Sens par Cartier系列高級珠寶便以第六感為名，既代表珠寶帶給人類不能解釋的吸引力，亦代表每件珠寶製作過程中，神奇又迷人的聯想力和精湛工藝。「第六感是一種情緒和感覺，難以控制和解釋，但卻像靈機一觸的點子。」品牌形象、風格及傳承總監Pierre Rainero說。

Cartier的高級珠寶設計，均出自高級珠寶創意總監Jacqueline Karachi和設計團隊之手，但她解釋，每件高級珠寶其實也是從寶石出發，設計師只是謙卑地為寶石服務。「寶石是大自然的創作，我們的責任只是將這個創作放大。要做到這效果，我們要聆聽寶石。它有什麼想跟我們說？它需要些什麼呢？很多時，不同的寶石會互相吸引，我們就找出這些匹配的寶石，讓它們結合。」

Jacqueline形容整個過程最神奇的一刻，是當設計師選好寶石，開始下筆繪畫設計草圖。由這裏開始，牽涉到各種各樣的工藝，珠寶匠將他們的熱情和技藝投注其中，讓這些寶石變成「活生生」的珠寶。以Sixième Sens系列中的Alaxoa頸鏈為例，橢圓形的寶石浮在頸鏈上方，不同的綠色寶石串連堆疊，帶來豐富的立體層次。

精湛「穿線」串連小寶石 流動靈巧

Alaxoa頸鏈的迷人之處，在於其細緻質地和濃烈色調，經嚴格及嚴謹的構思而成。根據色調、直徑和厚度挑選祖母綠後，珠寶大師考量其整體構圖的和諧和對稱感，妥善鋪陳這些寶石，然後運用「穿線技術」裝配。品牌形象、風格及傳承總監Pierre Rainero指出：「這種穿線技術在寶石貿易蓬勃的印度非常普遍，也是植根於Cartier歷史，尤其高級珠寶方面的傳統工藝，經歷一代一代地流傳。」

所謂的「穿線技術」，其實是將寶石穿在一根根線段上，再編成流蘇。工匠需要反覆嘗試和調整，以他們的巧手在絲線上重複打結，並細心謹慎地串連起一顆顆小寶石，精巧細緻。最後，透過微小的金屬橋樑將這些線束彼此相連，令它們維持放射扇形，而無損流蘇的靈活運動，塑造猶如瀑布般順滑傾瀉的感覺，呈現流動靈巧的美態。

跟「光」玩遊戲 突出珠寶之美

Jacqueline解釋，今次系列以Sixième Sens（第六感）為名，源自人類挑戰既有概念的欲望。「我認為第六感其實就是五感的結合。我們被這些天然寶石感動，也希望這些來自大自然的美麗寶石能感動大家。珠寶的美完全來自寶石，我們只是當中的傳送者，將每顆寶石的說話，以珠寶的形態傳達給大家。每件新的作品，也是延續品牌的風格，忠於品牌的設計和工藝語言，但那並非一成不變，而是不斷進化，為故事編寫新篇章。」她形容以精細工藝製成的高級珠寶，就像戴在身上的微型建築物，既立體又觸動感官。珠寶匠結合不同顏色、切割和尺寸的寶石，例如祖母綠切割、凸圓形切割、長方形切割，透過各種切割帶來多樣的光影反射立體效果，像建築一樣講究。

「珠寶匠既是金屬工匠，由他們的精細手藝製作珠寶；也是工程師，因為他們要確保珠寶按照設計，製成它們最後被佩戴時的模樣。」Pierre認為品牌一直透過工藝，探索美的不同概念和面向，由大自然、動物、植物，到世界各地不同文化，但有一點始終不變：「我們一直跟『光』玩遊戲，突出珠寶之美。第六感是一種情緒和感覺，難以控制和解釋，但卻像靈機一觸的點子。在創作珠寶時我們也將這種想法融入，例如加入錯視光影效果，也刻意將珠寶工藝隱藏在珠寶的背後，帶來璀璨迷人又神秘的設計。」

傳統「善變」設計 多種戴法

常說女人善變，而善變亦是Cartier高級珠寶的另一迷人特點，系列中的Kheon頭飾便是一例。Kheon的設計是將一串寶石飾於前額，選用鉑金鑲嵌不同切割的鑽石，中央部分配以32顆共17.15卡的贊比亞祖母綠，而菱形吊墜亦鑲有3顆祖母綠寶石。如果將鑲嵌祖母綠的中央部分拆下，再將鑲嵌全鑽石的兩端拼合，便可作為貼頸頸鏈佩戴；另外亦可變身成手鏈串連戒指的別致腕飾。Pierre說：「可變式設計的珠寶是品牌的重要傳統：頸鏈當作頭飾佩戴，又或轉換成手鐲，吊墜分拆成胸針，例如早於1928年，由Cartier London工坊製作、Lady Mountbatten購入的頸鏈便用上這種設計。這種模組化的設計歷年來亦被不斷重塑。」要實現易於轉換的巧妙裝拆機制，珠寶匠需面對多項挑戰，各部分的比例尺寸需要調節，盡量以最少金屬製作珠寶骨架，令它適用於多變的戴法，無論戴在頭、頸、手腕時也能貼合肌膚。

「如果Cartier的存在是有其任務，那就是持續為珠寶創作帶來新演繹和變化。什麼為之美麗？我們探索不同可能，將原有工藝推到更遠。那是對美的探索，同時製作出貼近生活的作品。」Pierre說：「在各種跟藝術相關的創作中，珠寶是其中一種最貼近個人，大家會穿戴在身上、直接接觸到的。所以在技術上除了要令每件珠寶外形美麗，在穿戴時亦舒適貼服。品牌的專業，就是保持專注，製作出一些能讓大家展示個性的美麗創作的能力。」

文：張曉冬

編輯：梁小玲

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