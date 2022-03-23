眉毛護理：家中自行動手 解決燃「眉」之急

自行修眉緊記適可而止

常說「工欲善其事，必先利其器」，當大家在家中自行修眉時，Maki認為「首要條件是必須要準備一個比較好用的眉鉗」。她建議可以使用斜角設計的眉鉗，有助拔出幼細的毛髮；而一些備有鬃毛眉刷的款式，則方便梳起眉毛，用起來時，可以清晰找到需要「被清除」的雜毛。當進入「戲肉」下手拔毛時，Maki提醒大家，「在家中使用眉鉗時，必須緊記的是適可而止」。她指出，應該視自行在家中拔毛為「小清理」，只需要拔去主眉外面的小雜毛便可，盡量避免拔去主眉部分的眉毛。「一但錯手拔掉過多眉毛的話，很容易令眉形變得古怪，之後便要耐心等待一段時間，直至那個位置的毛髮重新生長才能糾正。」那麼當「遇上」不肯定可否拔掉的眉毛時，又應該如何處理？Maki建議大家不要把「不確定」的眉毛拔走：「寧可使用眼部遮瑕產品，把這些眉毛遮掉就好了！」

修眉前後消毒工具

至於在修眉後，亦需注意事後的護理工夫，因為眼部皮膚較為脆弱，有可能因拉扯而變紅，甚至出現敏感的情况。Maki提醒，「大家緊記於修眉前後，都要把工具消毒清潔，減少眉部皮膚受細菌感染的風險」。另外，在修眉後，應先用清水清洗附近皮膚，再塗上爽膚水，以減低毛囊發炎及皮膚敏感的風險。

如何令凌亂眉毛變得貼服？

雖然疲情下，大家暫時未能到美容院修眉，不過若非不得已，Maki並不鼓勵大家自行於家中修眉。「大家自行修眉時，除了會不小心拔掉過多眉毛外，最常遇到的問題就是不清楚適合自己的眉形，以致最後修錯眉形。」若沒有膽量自行在家中修眉，又可以如何令一雙「長眉」看起來整齊？Maki指出：「當眉毛變得又濃又長時，最大的問題就是會顯得凌亂。」她建議可以使用無色的定形眉膏把凌亂的眉毛梳理整齊，從眉毛根部開始向上刷至眉端，把凌亂的眉毛梳至貼服向上揚的效果，予人精神奕奕的感覺。

●查詢：Benefit Cosmetics 3621 0598

文：劉詩言