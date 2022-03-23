Watch News：紅黑組合 帶來賽車刺激感

煞車碟造型表圈

新表跟曾6次榮獲MotoGP世界電單車錦標賽冠軍的車手Marc Márque合作。品牌受他的輝煌戰績與緊張刺激的電單車賽啓發，推出3款新作，包括T-Race MotoGP計時表自動款、T-Race MotoGP計時表石英款，以及T-Race Marc Marquez腕表。3款腕表均採用MotoGP標誌的紅黑色組合，其中自動計時表擁有煞車碟造型表圈、鐫刻按鈕。石英計時表款則經過重新設計，風格更簡約，帶有一抹1970年代復古感覺，但腕表上仍有不少電單車元素，如煞車碟造型表圈、車把造型按鈕，表殼側面的中央凹槽亦令人想到引擎的散熱片。至於T-Race Marc Marquez腕表，則由品牌和傳奇車手本人攜手開發，以醒目的紅色計時盤象徵緊張刺激的賽車活動，與同色測速計相呼應，磨砂拉絲表盤帶來機械感十足的競速世界。

3款腕表中以自動款略大，腕表尺寸為45.5×48.8毫米，另外兩枚直徑均為45毫米，均配備頭盔形表盒。另外表盤上分別用上賽車中常見的碳纖維物料製作計時盤、表盤或紅色計時盤，強調腕表與電單車之間的關係。

● 查詢： 2534 2505

文：張曉冬

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