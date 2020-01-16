教大GPS：提早暑假冇有怕

訂立規律時間表

對年齡較小的幼兒來說，相對難理解停課、網課、復課及提早放暑假的意義；對家長而言，這史無前例而不一樣的暑假，亦把他們殺個措手不及。筆者建議家長可訂立有規律的時間表，讓親子之間更易適應。以下提供一些原則給大家參考︰

1. 在漫長的假期中，家長應讓孩子學習自律和培養有規律的生活作息。時間表盡量預留空間跟孩子一同商量和制訂，好讓幼兒明白及信服，並適時檢討。

2. 每天均需要有自由遊戲和有規範的工作時間。自由遊戲時段宜讓孩子隨心決定、發起及玩遊戲，而家長切忌在幼兒的自由遊戲中附加學習目標；有規範的工作時間，則可以是關乎學術，例如學校的功課、家長自購的作業，又或是溫習時間。此舉能有效地平衡幼兒的自主和被動性。

3. 建議每項活動以30分鐘為上限。幼兒一般的專注力為20至30分鐘，30分鐘的活動交替，一來可讓幼兒精神上得以恢復，二來亦可讓幼兒對比較沉悶的工作不太抗拒。

4. 注意不同類型活動的交替安排。每項活動宜考慮「動態和靜態」及「動身和動腦」的交替轉換，以平衡身心發展和讓左右腦取得適時的休息。

5. 提供優質的親子時間。良好的親密經歷，有助加強孩子對父母的信任，令管教事半功倍，但關鍵在於父母需全情投入和專注，並調整成人心態，暫時不應過於執著遊戲可預期的目標，亦宜放下身段，降至幼兒的水平，參與成人認為無聊的遊戲。

6. 安排同伴溝通時間。不論是網課或是暑假，都直接影響幼兒的校園生活，缺乏正常的社交發展，家長可考慮讓幼兒跟同伴以視像或語音通話，分享日常，提升社交的接觸面。

7. 充分的休息時間。讓幼兒在活動交替中，有處於空閒狀態的時間，放下遊玩時的興奮感或消除工作上的疲勞感，鬆弛身心，以提高隨後的玩樂或工作效率。家長可根據幼兒的需要決定編排午睡與否。

在家抗疫，家中各成員均面對不同的難處和挑戰，但只要有愛的維繫，互相體諒和配合，保持正向的態度和心境，必能戰勝疫情所帶來的衝擊

文：馮詩韻（香港教育大學幼兒教育學系講師）

作者簡介﹕由香港教育大學教育及人類發展學院的學者輪流執筆，分享對教育研究、政策和議題的所見所感。www.facebook.com/FEHD.EdUHK

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]