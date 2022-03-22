善養救未來：兒時受創 情商「凍齡」

我想起一個媽媽，她10歲時因為英文水平落後於人被羞辱，這件事對她造成的情緒傷害一直沒有得到適當的處理，痛點埋藏在身體記憶內。現在每當她認為9歲兒子學習英文不夠努力時，就會氣得暴跳如雷，對他咆哮。兒子的狀况，喚起了她被羞辱的傷痛記憶，心底隱藏的氾濫情緒讓她失控！她突然間喪失了一個成熟母親能溫柔淡定地溝通表達的能力，此時的她雖是母親之齡，但情緒智商就只有10歲！

觸及「凍齡」傷口 情緒大爆發

這個媽媽如果一直沒有機會處理好兒時那次被羞辱的傷口，跟這件事有關的情商就會一直「凍齡」於10歲，每當有事情觸及這個傷口，那些情緒記憶就會突然以傷痛和憤怒的形式湧現。

提早放暑假，大人孩子又要困在家，父母還要做家裏的定海神針，假如類似的情緒爆發狀况重複出現，可以怎樣做呢？以上述母親為例，可試試以下3個建議：

情緒解凍：為當年10歲受傷的小女孩發聲，代「她」寫一封不用寄出的信，或向可靠的親友訴說心底話，請「她」將憤怒或悲傷說出來、哭出來，並表達「她」的需要。接着，以成熟可靠的成年人身分和角度向小女孩回信，憐憫和安撫「她」，給「她」無條件的接納和由衷的支持，也可以邀請不帶批判和充滿慈悲心的聆聽者對女孩表達愛和支持。

運用想像：在感覺安全的環境或有可信任的人陪同之下，合上眼睛，回想10歲女孩受到羞辱時的情景，在腦海讓「她」講出當時真實的感受，容許「她」發怒或哭泣，然後邀請「她」想像一個讓自己心滿意足的全新結局，可以是天馬行空的，只要是小女孩真心喜歡和相信、讓「她」釋懷的結局就可以了。

內在對談：合上眼睛，想像成熟慈悲和不帶批判的自己內在有一個「擔心英文水平落後」的部分，將它形象化，在腦海邀請它出來對話，關心它為何擔心，聆聽它的苦衷和感受，查問如何可以讓它安心，告訴它現在成熟的自己有能力應付這個問題，並感謝它一直以來善意的保護和付出。

釋放心底委屈 更體諒身邊人

完成這些練習後，那個母親釋放了壓抑多年的委屈情緒。她得到接納和關懷之後，對「英文落後」的10歲小女孩增添了體諒和同理，並能夠重新看待兒子學習英文這回事。她從此不再難以自拔地盯緊兒子，也不再為兒子看似沒有盡力而憤怒，反而開始信任他的步伐，給予愛和支持。

以上建議參考自心理治療師Robert Jackman、Robin Grille和Richard Schwartz。我親身體驗過這些方法的效力，成功破解了「情商凍齡」的緊箍咒，明顯改善了親子關係，在此我衷心祝福讀者會從中得到幫助！另外，教育大同於3至4月間推出「善養工作坊」，陪伴家長及孩子在家情緒抗疫，並與其他9個機構協辦由香港中文大學校友慈善基金主辦的Mindcare平台，一起推出更多網上支援服務，在這非常時期為孩子及家長打打氣，減減壓。

詳情可瀏覽www.mindcarehk.org

文：周凱旋（教育大同聯合創辦人）

作者簡介﹕教育大同是由家長發起的慈善機構，自2014年成立以來，一直推動家長及教師透過反思教育的意義，從尊重孩子的不同需要出發，革新在家、在校、在社區的教育／教養模式。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[Happy PaMa 教得樂 第389期]