童途有「理」：嬰兒按摩樂趣多

觸感，是感觀中重要一環。嬰兒按摩，是希望透過緊致和穩定的身體接觸，使嬰兒可以在舒適的環境中，感受到安全、適合的感官刺激，這有助嬰兒穩定情緒，幫助他們放鬆及促進身心發展，亦給予父母和子女珍貴的親子時間，促進親密關係。

除下手表飾物 溫柔按摩勿太急

在為嬰兒按摩前，家長可以準備好適合的環境，讓自己和子女在一個溫暖、寧靜的空間相處。家長應記緊先清潔雙手，除去手上的飾物及手表，並輕揉雙手，確保嬰兒感覺溫暖。家長可以在嬰兒安靜清醒，不太飽、不太餓的時候為他們按摩。替嬰兒按摩，着重實在和穩定的觸覺，讓他們被舒適和溫柔的感覺包圍，所以動作不要太急，亦不要太輕而使他們感覺痕癢。若嬰兒哭鬧不適，便應暫停按摩先抱抱和安撫他們。

以下介紹不同身體位置的嬰兒按摩，家長可以每個位置做大約1至2分鐘。

（見圖）

嬰兒按摩好處多，希望家長都能夠和寶寶享受當中過程，好好享受親子樂。

（感謝物理治療師郭二鳳和區美娟協助修訂本文內容）

文：梁子駿（香港物理治療學會兒科專研組註冊物理治療師）

作者簡介﹕香港物理治療學會兒科專研組撰寫專欄，內容圍繞小朋友成長與物理治療相關的問題。

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]