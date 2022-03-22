增添父能量：與另一半的原生家庭共舞

夫妻的原生家庭，即二人原本成長和生活的家庭。普遍人的原生家庭有父親和母親，有些則有兄弟姊妹。在我們整個成長歷程中，或多或少都受原生家庭的影響，影響當然有正面，有負面。但究竟原生家庭是怎樣影響家庭中夫妻的協調？作為太太，我們又怎樣在當中取得平衡，以致父職、母職之間可以在家庭中彼此協調呢？

「你阿媽由細到大都係咁，似足你阿婆！」

「你睇下你阿爸，佢細個係咁，無進步㗎！」

在子女面前，夫妻唇槍舌劍，祭出長輩，在家庭裏不時發生。乍聽有點刺耳，但細心思考，又好像有道理。丈夫看見我的同時，亦看到我的原生家庭。

心平氣和切忌人身攻擊

我和我的另一半來自兩個不同的家庭，有着不同的成長背景和對事物的看法，我這樣想時，才會用心去了解他。

很多時候兩個人相戀，未必有太多時間了解彼此的原生家庭，直至結婚、生小孩子，再需要彼此的父母照顧小孩時，才會突然對另一半恍然大悟，有些人甚至弄到「懷疑人生」，覺得對方不再是適合的伴侶。

兩人成為一體，有種想另一半像自己的傾向，想別人隨自己的意念而行，忽略了別人也是獨特的個體，來自另一個家庭。要令父母有良好的親職協作，首先要了解你的另一半，嘗試代入他的原生家庭去思考。

最近，我和先生討論：女兒什麼年紀可以單獨外出。

我分享：「大約中學我便放心。」然後先生露出極度驚訝的表情：「我8歲已經第一次落街。」中學太遲還是8歲太早？不。沒有批判。那只反映我們二人兒時的經歷和原生家庭的做法有所差異。

這個時候，便需要大家心平氣和說出自己的觀點，互相溝通，才會達成共識，而不是人身攻擊。

尊重不同家庭差異

作為太太，我明白到丈夫的過去，會試着從另一角度去了解和包容。發現自己和另一半不同是第一步，之後我才有心靈空間去盛載差異。無論有多不同，要尊重自己和對方是出自不同核心家庭。尊重差異，就是避免言語間有傷害的說話。說話是溝通的橋樑，也可以是傷害夫妻關係的武器！

文：馬舜潁（維護家庭基金網誌作者）

作者簡介﹕由一群撐爸爸角色的父母共同寫作，記錄他們怎樣在孩子生命中，築起爸爸形象。好爸爸中心由維護家庭基金設立，深信每個孩子需要好爸爸；爸爸角色可由夫妻共建。

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]