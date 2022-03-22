半職爸爸：學習不要「餵飼」

過去3年，香港人已經習慣變故。熟悉的已經失去，親近的已經離開。疫症並未「清零」，盼望和信心逐漸「動態清零」。這一天，忽傳某友已移民外地，這一天，孩子在上學用的通信軟件中與即將移民的同學道別。

自己孩子自己教

學生在家上課，家長在家辦公，紀律和補課，由家長負責。

現在，「暑假」提早到來，家長再一次明白，「自己孩子自己教」的道理。相信不少家長都已經打開了學校課本，準備在這個幾乎無法外出的「假期」，充當老師，親自把下學期的中英數常教完。家長對「突如其來」已不感陌生，在學校盡責地教國安法和遵守法紀的時候，家長也在盡責地教人權和公民權利。當社會上的傳媒一間一間消失時，作為傳媒人的家長，要向小學生講解以前不會有人教他們的東西，例如多元傳媒為何重要，例如傳媒和政府的關係，例如目前的社交媒體傳播方式為何經常出現本質上的錯誤和誤導。

自己的瓜自己種

以前身在「幸福」之中，習慣倚靠別人，於是，覺得孩子只要考入名校就可以得到學問、前途、品格和智慧，覺得民主和自由，是可以通過虛妄的承諾得到保證。這真是「方便」所帶來的「欺詐」。

有一大段時間，我們還會覺得，資訊是可以透過社交媒體的「餵飼方式」獲得。「餵飼」的資訊雖然方便，但是為禍無窮。無論是機械演算還是有心人利用規則或廣告發送，收到資訊的人，其實很難掌握資訊的真正來源。結果本來偏執的一小部分人，更加自以為是，以為全世界正確和聰明的人都站在你這邊。這種資訊傳播方式，表面上是你在選擇資訊，實際上是資訊選擇你。愈聳人聽聞的，愈能引發激烈情緒的，愈容易在偏向某種價值的人中間散播。於是兩面陣營，南轅北轍，水火不容，形成兩極。

但是，更可怕的是，當部分資訊最後被證明偽造時，所有資訊在人與人之間的辯論中都突然變成不足為信。因為世上出現了一部分疑幻疑真的假資訊，當真實而可怕的資訊出現時，這種資訊卻發揮不出監察和警告的作用……說到這裏，其實只想說明，今時今日，當孩子問為何爸爸和媽媽都這樣想，而另一些親友卻不這樣想，你不太可能用一兩句話圓滿解釋。

一個個事例證明，種出的瓜，固然可以給人一摘再摘，可是，要有瓜，首先還是要靠自己栽種，給人摘去，還是要再種，付出辛勤和堅毅。

今時今日，學習過程中，最需要學習的是「不被餵飼」。

文：張帝莊

作者簡介﹕資深新聞工作者，曾採訪多個「第三世界」國家，卻認為自己的家更值得探索。

既是悠閒的寫字人，又是忙碌的爸爸。

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]