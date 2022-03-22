凌晨4時，左手抱着弟弟，他剛剛喝飽奶半睡半醒地微笑；右手拍着哥哥的屁股，因為被弟弟吵醒要撒嬌，他才漸漸又回到夢鄉。我屏息靜氣如蠟像一般，因為稍有差池，兩隻小鬼又會再一次放聲大哭……

照顧初生嬰兒，日夜顛倒，是必經的階段，覆診時醫生笑我的「煙熏眼妝」在口罩襯托下格外「觸目驚心」，千叮萬囑我照顧小朋友之餘，亦必須好好照顧自己，所謂「仔細老公嫩」，老婆有事整個家也會塌下來。

跟第一次做媽媽相比，這回已經比較輕鬆；人家說第一胎跟書養，第二胎當豬養，也頗有道理。第二胎好像少了條神經，經常遺忘弟弟一個人在房間睡覺，連陪月姨姨都笑我漫不經心。

照顧好自己 陪伴、見證孩子成長

望着兩個孩子，反覆回想過去數年忙碌的slash生涯，照顧SEN兒子、搬了兩次屋，社會運動加上疫情，我和其他香港人也一樣，試過崩潰大哭、感到絕望無助，身體狀况長年處於亞健康狀態，總是力不從心。第二次懷孕期間曾經兩次作小產，加上多了一個肌瘤和胎兒一同「發肉」，剖腹生產的那天，肌瘤和弟弟的頭一樣大！面對種種焦慮情緒，真的考驗我靜觀的修行，如何坦然接受當下一切情緒，深呼吸，以正念觀察，轉化成為有用的動力。

「母親」這個身分和其他工作身分不同，這崗位是孩子賦予的，不是你想爭取就有，也不是輕易逃避請辭。沒有實質收入回報，卻又比我所經歷過的工作更有價值。夜闌人靜，這刻的寧靜又有一份浪漫，擁着兩個前世情人，媽媽承諾你們，珍惜你們賦予的力量，好好照顧自己，好讓我可以陪伴、見證你們的成長。

文：彭梓雅

作者簡介﹕前懲教主任，放棄鐵飯碗轉型全職主婦，兼職實習社工督導/繪本伴讀導師/家庭輔導員。興趣廣泛，不務正業。最大成就成為兩子之母，正努力經營一頭家。

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]