親子筆陣．家教明言：疫情下的全新暑假

讓孩子制定一個屬自己的「新」時間表—— 平日上學，孩子的課堂、家課和課後的活動，都是被安排的，既然有這個特別假期，家長不妨鼓勵孩子制訂個人專屬的時間表，家長可給予意見，但請別過分操控，因為這不僅僅是打發假期的問題，而是一個關乎讓孩子學習自主、學習計劃自己將來的過程。

探險家、作家、前助理署長 猛料義師助陣

讓孩子學習一樣「新」知識—— 在疫情期間，相信孩子比較多時間留在家中，與其沉迷手機遊戲，不如引發他們的好奇心，發掘有趣的知識。在這個特別假期，網上有不少學習資源，例如由「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒聯同一群教育有心人創立的「香港戰疫自學網」（freeclassroom.online）就在這段期間推出「三月百課」，為全港小學及初中生提供至少 100 課多元、有益的免費課堂。「三月百課」的義師超過70人，課堂的涵蓋面極廣，包括有被美國探索者協會選評世界50名最具影響探險家、世界首位華裔極地嚮導的香港之光張偉賢分享極地體驗；有曾獲香港學生最愛作家、《Ｑ版特工》作者梁科慶分享閱讀；有補習天王林溢欣分享如何學好中文；有深水埗明哥陳灼明分享社會服務心得；有建築署前助理署長陳澤斌介紹遊樂場要怎樣玩才最有趣……

另外，香港教育城亦推出「特別假期．自學加油站」專頁（www.edcity.hk/home/zh-hant/learning），整合網上資源，並按學習階段和學習領域分類協助學生善用假期，在家中持續學習及探索，輕鬆增潤及鞏固知識！

和孩子掌握一樣「新」技能——未來世界，孩子要有動手創作的能力，但動手創作一般要花較多時間，平日做不了，假期時間充裕，正是開展的好時機。家長可和孩子一起動手做，不論是烹調美味的小食、創作STEM玩意、鍛煉運動技能等，動起來的學習過程，總教人期待。

與孩子閱讀一些「新」的書籍——習慣是需要時間來培養的，家長可在這個特別假期多跟孩子一起作親子閱讀，也鼓勵孩子每天有一段個人閱讀時間，開卷有益啊！

執筆之時正值疫情嚴峻之際，祝願大家身心健康，一家平安喜樂！期待着孩子在暑假後回來學校，跟我分享在假期的全「新」體驗。

文：鄭家明 （亞斯理衛理小學校長）

作者簡介﹕全國十優機械人教練，多年推動創意及STEM教育；近年於任職學校發展繪本及家長工作，希望把創意融入親子教育，讓孩子和家長共繪美麗溫柔的天空。

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]