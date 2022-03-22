精彩劇目：合家歡電影、話劇推介 線上睇好劇 暑假宅家解悶

彼思新作 串流平台首映

喜歡3D動畫電影的小朋友，一定不可以錯過迪士尼與彼思今年的新作《熊抱青春記》（Turning Red）。這套原定3月於美國、香港等地上畫的電影，受疫情影響，最終改為在Disney+獨家上線。

《熊抱青春記》是加拿大華裔女導演石之予的作品，故事背景雖然發生在加拿大，但滲入不少華人元素，包括主角李美蓮（美美）是一個居於多倫多China Town的華裔女生，一家人都喜歡看廣東話電視劇等，相信大家看起來會特別有親切感。

13歲的美美，正值青春期，身體、性情、人際關係出現各種轉變，最神奇的是，小妮子一激動，就會馬上變身成為一隻超巨型的小熊貓，帶來很多惹笑的場面。除了有喜劇元素，電影也聚焦於親子關係，一個嚴厲管教的虎媽和一個尋求自我的女兒，母女衍生出來的矛盾與衝突，值得坐在電視機面前的家長和孩子反思。

Disney+是迪士尼旗下影視串流平台，去年11月中旬在港啓播，彈性在於毋須簽合約，家長只要支付月費$73（年費$738），小朋友就算抗疫在家，都有源源不絕的卡通電影、動畫等相伴，肯定不愁寂寞了！

詳情︰disneyplus.com●

幼兒劇場 拜見東海龍王尋找月亮

今個暑假，非牟利「明日藝術教育機構」分別推出2個全新線上劇目，分別是適合3歲以上的《龜丞相》，以及適合2至4歲嬰幼兒的Baby Moon。2個劇目原定在3至4月期間在荃灣大會堂演出，因疫情關係，場地持續關閉，主辦單位現改為網上轉播，讓觀眾租借觀賞，從消費者角度，未嘗不是一個更划算的選擇！

《龜丞相》講述大海深處有一個王國，所有海洋生物都住在那裏，東海龍王和鯉魚丞相一起管理這個國家。為了剷除鯉魚丞相，東海龍王揮動定海神針，導致大海翻騰、生靈塗炭。善良的小龜寶寶得到神仙相助，決定拯救東海王國！

Baby Moon則是一場尋月亮之旅。月亮在哪裏？在帽子裏？在外套裏？在鐵罐內？在被單內？原來月亮在跟小寶寶玩捉迷藏。擅長舞蹈的演員會以優美的舞蹈動作，配合嬰幼兒熟悉的聲響，以及他們偏愛的頻率和音樂，帶領小人兒一起體驗情緒。

《龜丞相》/ Baby Moon

日期︰3月25至27日（周五至日）；

4月1至3日（周五至日）

收費︰每劇$150

購票︰bit.ly/3CCBjS1（《龜丞相》）

bit.ly/3t5c080（Baby Moon）●

親子音樂劇 探索彼此的星球

同樣受疫情拖累，一直無法公演的兒童音樂劇《渺渺的秘密星球》，主辦單位「製作劇場」已改為網上播映，由即日起至本月31日，大家可在網上租借觀賞。

雖然是一齣兒童劇，但當中探討的，卻是意義深遠的親子關係，所以絕對適合爸媽和孩子搭着膊頭一起看！不知大家是否認同劇中所講，父母與子女本來是來自不同的星球，這兩個星球的人需要透過互相認識和融合，在陌生的接觸中慢慢建立愛與關懷。那兩代人不妨藉着這齣劇，互相分享一下自己的星球故事吧！

《渺渺的秘密星球》

日期︰即日至3月31日

收費︰$150（可於72小時內觀看）

購票︰bit.ly/3t5wvSl

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第389期]