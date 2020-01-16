本周FOCUS．採訪手記：參與「特務」工作 完成幸福任務

「PERMA」是核心元素

談到假期功課，黎婉姍透露，除了有小量課本作業，還委派學生參與「特務」工作！細看她傳來的單張，要做「八鄉特務008」說難不難，說易不易，同學需要在這個假期逢周一至五，按日完成「PERMA」的幸福任務，並在學校的Padlet平台跟全體師生分享！

八鄉中心小學向來重視正向教育，「PERMA」是當中的核心元素。P代表Positive Emotion（正向情緒），校方鼓勵學生逢周一，分享3件感恩事情，又或者向在社會為市民服務的人表達感激等；E是Engagement（全情投入），學生在周二可盡情享受繪畫、做手工、做運動等樂趣；R指Relationship（正向關係），周三是與親友維繫關係的日子，可為他們弄茶點、唱歌；M是Meaning，同學在周四，要集中為地球做有意義的事情，例如減廢、節約能源等；A即Accomplishment（成就感），小朋友可運用自身性格強項去挑戰新事物，例如學做家務、改掉一個壞習慣等。

黎婉姍強調在疫情下，大家都需要加添正能量，「不要小覷孩子的力量，他們可以帶動整個家庭的氣氛，每個家庭正向一點，社會自然變好」。

文：沈雅詩

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[Happy PaMa 教得樂 第389期]