職場News：免費網上自學平台 WFH同時增值

生產力學院的在線學習平台是一個互動平台，為個人及企業提供便捷培訓服務。透過學習管理系統，個人可以隨時隨地靈活自學，企業亦能透過系統了解員工的學習進度及成效。數碼浪潮下，員工尤其需要具備ABCD & R科技技能及知識，即人工智能（AI）、區塊鏈（Blockchain）、雲端運算（Cloud Computing ）、大數據（Big Data），以及機械人技術（Robotics）。今次開放的免費內容便包括顧客服務體驗基礎班、奢侈品零售的客戶體驗及消費信心、人工智能基本知識及行業應用、區塊鏈的關鍵概念及人工智能算法、雲端運算的基本知識及技術限制、大數據的數據分析及開發和管理問題與限制。

有興趣人士可在生產力學院網站登記，並於3月25日至4月8日期間隨時隨地免費使用網上系統學習。於指定時間內完成網上課程的學員，均可獲發電子證書。

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整理：張曉冬