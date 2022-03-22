中菜、西餐、東南亞菜輪流登場 真空餸包神還原廚師手藝

大餐送上門 從前菜歎到甜品

每日新冠確診個案過萬，大家當然留家抗疫比較穩陣，可是若你沒有大廚般的身手，吃的方面就自然要將就一點了。經過兩年多疫情，不少餐廳或品牌設計出簡易真空餸菜包，即使在家也可「有啖好食」。好像MobiChef於3月特別推出全新「家宴簡易送」，請來廚師在自設食品工場烹煮食物，製作成餸包再直接經外賣送到客人府上。每份家宴餸包均設有主題料理，每周更新菜單，每次由一名廚師「煮」理。菜單包括前菜、湯品、主菜及甜品，務求使客人像置身餐廳般，享受一場完整的晚餐體驗，西餐一般有5道菜，其他約有8道菜不等，足夠4人分量。大部分餸包採用真空包裝，飯類、醬汁或湯品等使用塑膠器皿盛載，記者試過倒轉湯樽，也不漏半滴湯水，包裝妥善。現時收費為$1588（4人分量），另按地區收取運費，逢周三截單，逢周五製作、包裝及送遞，由於全人手製作，沒添加防腐劑，建議放置4℃雪櫃保存，並於3天內食用。

印尼招牌菜 秘製醬汁提味

拍攝當天的餸菜包屬東南亞菜主題，由Chef Flora主理印尼菜，共有8道菜，其中主菜的巴東系列可選巴東燒雞或巴東牛肉。Flora來自印尼華僑家庭，自幼習得一手好的印尼菜，招牌菜有泰式炸魚餅、巴東系列及峇里蝦。魚餅使用新鮮鯪魚肉混合香料香煎，魚肉味突出。峇里蝦則將大海蝦混合自家調配的峇里醬汁，醬汁由秘製辣椒醬、泰國蝦醬、新鮮香茅，以及新鮮南薑等配料炒製，提升蝦味，香而不辣。巴東燒雞或巴東牛肉所用的巴東醬，是Flora從婆婆那裏傳承下來，巧用蝦醬、香茅、南薑、紅葱頭及椰漿等材料調配，香料味濃郁，辣度較一般巴東醬小。

加熱需蒸焗煎煮 需時逾半小時

每份餸包內有1張菜單，列明每道菜的最佳加熱方法。坊間大部分餸包只需放進沸水加熱，MobiChef的加熱方法需要把餸菜直接蒸、焗、煎或煮，務求還原至最貼近即煮出來的味道，需時約30至45分鐘。以這次的印尼菜為例，有2道前菜，花雕醉鮑魚可從雪櫃取出直接凍食，較簡單；另一道泰式炸魚餅則需慢火煎熱。三薑雞湯建議直接倒進鍋煮熱。4款主菜加熱方式不同，豬肉串燒沙爹和巴東燒雞，只要跟從指示放進焗爐翻熱至香口，但加熱時間各異；峇里蝦要用中火煎至乾身，印尼炒飯同樣要用中火炒熱。不吃燒雞的，可轉成巴東牛肉，需隔水蒸15分鐘。甜品的椰糖燜番薯可直接凍食，或加水或椰奶煮滾。自問懶得處理的話，預訂前要三思，不過記者試食後，發覺質素的確比一般餸菜包高，不過要多花心機。順道預告本周家宴以中菜為主題，有醉香BB鴿、鎮江五花腩、紅燒鮑魚北菇鵝掌等8道菜，有興趣者，記得明天（周三）截單，周五（3月25日）送貨，預訂趁早！

MobiChef 家宴簡易送

價錢：$1588/4位用（按地區收取$100至$200運費，每周更新菜單）

查詢：6115 3175

網址：bit.ly/369Vrzk

文：陳麗斯

編輯：梁小玲

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