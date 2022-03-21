膚見：唇瘡復發 不會「走來走去」

直至我去倫敦大學修讀皮膚科文憑時，才發現這並不是必然。我認識到一名來自伊朗的同學，知識水平遠遠超出其他同學（當然包括我），他還是一個很樂意分享及教授知識的人。對我來說有一點非常重要，是他分享自己的閱讀技巧。這技巧竟然令我閱讀能力大大提升，也令我相信雖然大家天生閱讀能力有差異，但後天技巧可以把高低拉近或反轉。

他在伊朗考大學入學試時是全國第一，只有考獲第一才可以領取獎學金去海外深造，他選擇到英國攻讀皮膚科。當時我們有一套權威皮膚科教科書，一共4冊，每冊都像百科全書般厚，醫生一般只用作查閱資料，但他說已經閱讀了好幾次而且記得大部分。真了不起，怎樣做到呢？他跟我慢慢分享。

第一、開始時他會花時間閱讀目錄，了解書的架構；第二、細讀每一章主題及每一章跟下一章的發展關係，嘗試了解作者的方向及目標；第三、閱讀每一章內容時，不要期望讀一兩次就完全了解，了解程度會隨着閱讀次數多了而慢慢清晰，這個情况就像調校收音機（30年前那些舊款收音機），愈校愈清晰。切忌一開始用太多時間去深入了解和執著內容，這樣會令閱讀變得太慢及容易失去興趣。

他解釋後，我也開始嘗試，也找來一些教閱讀技巧參考書作比較和改良。一段時間後，感覺閱讀速度及興趣也真的提升了，就像車子速度提升，可以到達的地方自然多了，而我吸納知識能力也逐漸提升了。

亂塗唇瘡膏 乾燥敏感加劇

早前我講解怎樣保護及護理唇部（尤其是冬天）的知識，今次會對復發性唇疱疹（又稱唇瘡）的一些誤解作解釋，希望像先前提到的收音機一樣，可以愈校愈清晰。很多病人都受到唇瘡復發的困擾，嫌有礙觀瞻，大部分病人會及早用唇瘡膏，因為愈早用愈有效。這是對的，但有一點要知道，復發是因為疱疹一型病毒潛伏在身體的神經線內，所以每次復發都應該是在同一位置。然而很多病人誤以為嘴唇乾燥就是復發疱疹原因，以為它會「走來走去」，亂塗唇瘡膏，令到乾燥皮膚敏感加劇及焦慮提升，此舉反而更容易受到別人注意。

停一停！在未用唇瘡膏時，先想一想，是哪一個位置？有水疱嗎？是否乾燥及可否先試用潤唇膏呢？再有問題可以找醫生諮詢，隨經驗增加，便會更容易掌握何時是真正唇瘡，及早作出適當治療，降低焦慮。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）