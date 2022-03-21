簡單測試 你是否工作成癮？

如擔心自己是工作狂，可參考由挪威卑爾根大學心理學院、挪威卑爾根診所基金會和英國諾丁漢特倫特大學共同制定的卑爾根工作成癮量表（Bergen Work Addiction Scale）。雖然在香港未有廣泛使用，但此量表經過專家驗證、由臨牀心理學家制定，可用作簡單的自我測試。

黃宗顯表示，雖然現時未有統一標準診斷工作成癮，但回答以下問卷後，若同時出現抑鬱、焦慮傾向或睡眠障礙等，自覺工作壓力指數高，應盡早求診。

根據以下7句句子，按自己情况評分：

（1）從不 （2）很少 （3）有時 （4）經常 （5）總是

1.你會考慮如何騰出更多時間工作

2.你花在工作上的時間遠超預期

3.你工作是為了減少內疚、焦慮、無助和抑鬱的感覺

4.別人曾建議你嘗試減少工作量，但你沒有接納意見

5.如被禁止工作，你會感到有壓力

6.比起工作，興趣、休閒活動和運動的重要程度較低

7.你的工作太多，對你的健康已產生負面影響

如果以上7題，最少有4題是選擇「經常」或「總是」，可能已是工作狂