WFH公私界線模糊 工作也會「上癮」

香港工時冠絕全球，打工仔每天加班似是基本，凌晨、假期工作亦很普遍；疫情下在家工作令情况更壞，休息時間與工作界線模糊，有開工冇收工。連富商李澤鉅都呻WFH唔識收工，長時間盯着電腦屏幕令雙眼疲倦，更笑言全港應有一半人都眼矇。

你是否其中一個富香港特色的工作狂？

對酒精、毒品上癮時有所聞，連工作都會上癮？工作成癮（workaholism）一詞最早在1971年由美國心理學家Wayne Oates提出，意指無法控制不停想工作的衝動。精神科專科醫生黃宗顯指出，其定義未有共識，亦有學者擔心將日常行為病態化，故工作成癮未被收錄在《精神疾病診斷與統計手冊》或《國際疾病與相關健康問題統計分類》，不屬於精神障礙。不過愈來愈多人因強烈的工作欲望、過度工作而出現身心不適，不少學者都關注此問題，外國甚至有人成立工作狂互戒會（Workaholics Anonymous），幫助沉溺工作的上班族。

時刻想工作 打亂生活、人際關係

由美國科技公司統計分析全球50座城市的「勞累指數」（該城市全職職工每周的工作時間），香港連續兩年成為「全球最累城市」，不少打工仔下班、放假仍要工作，隨時隨地回覆上司、客戶短訊，難道我們都是工作狂？心理輔導員李耀成表示，工時長不代表是工作狂，「工作狂指（對工作）沒有自制能力，例如與家人共處時都在想公事，無法專注當下的事情，被工作打亂生活節奏、人際關係、健康等」。而大多數工時長的上班族，他們有控制能力，知道什麼時候該休息，有能力調適身心。

工作本應只是生活一部分，為何對工作狂而言，卻被放大成生活重心？李耀成表示，工作狂的形成未有清晰的成因，綜合不同研究，發現個人性格、成長經歷、工作環境、社會文化都可能有影響。例如有些人為了逃避其他壓力，如家庭常有爭執而投入工作；亦有人出於童年成長經歷，如自小需表現出色才能獲得愛，於是將同樣的情感投射於工作，形成對工作的沉溺。黃宗顯亦指，一些強迫型性格、完美主義者，或個人價值較低的人，都較大可能成為工作狂。

或與精神疾病有關 易焦慮抑鬱

但要留意，部分工作狂或與強迫症、躁鬱症等精神疾病有關。黃宗顯說：「強迫症患者會不斷檢查文件，以致無法下班；而躁鬱症患者，躁狂發作時不斷工作，覺得自己精力充沛，很想做很多事情，好像停不下來。」

工作狂把身心、時間全然投放於工作之上，工作表現會否更好？李耀成指不會：「試想像一個人壓力大工時長，可能不時出現焦慮、抑鬱情緒，工作表現會否好？」長時間工作會令身體出現問題，或較常請假，難集中精神，易犯錯，「他可能會完成一堆工作，但質素存疑」。

黃宗顯指出，工作狂長時間工作，承受巨大壓力，心理上容易出現焦慮、抑鬱、過勞徵狀，亦會忽略身邊人感受，影響家庭關係；生理上，亦面臨較大的心血管疾病風險、抵抗力弱。

身邊人提醒反起爭執

「工作狂會認為不斷工作對自己有好處，如能彰顯自己的責任感、克服工作難題的能力，完成工作後亦會有成功感。」但李耀成指，當局者迷，「他們不會察覺到與家人關係、子女互動是否有問題，直至不能再集中精神、腰痠背痛，甚至出現長期病，才開始求醫」。黃宗顯表示雖然未真正遇過工作成癮者，但臨牀上有不少病人因工作壓力而求助。

針對因工作壓力而求診的病人，黃宗顯會教他們與工作建立健康關係，如果做不到，或需轉工。「有時不止工作（有問題），可能生活方式都很扭曲，就需要改變整個生活方式，學習平衡工作與生活。」求診者亦要學習從思維上管理壓力，「透過認知行為治療，調整一些思想謬誤，如總是往壞處思考，或者覺得自己無能力處理問題」。

工作狂醉心工作，連生活、健康出現問題亦不以為意，即使身邊人適時提醒，也不容易覺醒，李耀成直言：「他們聽到別人的關心後反而會發脾氣，覺得對方不理解，很容易出現爭執。」要改善工作成癮的問題，始終需要工作狂察覺到自身問題。「在治療過程中，需理性地與他們進行cost and benefit analysis（損益分析），究竟長期做下去對身體、人際關係、人生的價值影響如何，代價會否多於得益，還是會損失人生值得經歷的美好事情？如果他覺得不能再這樣下去，有這種覺醒，就可作後續的治療。」

香港地，你有壓力我有壓力，當壓力爆煲，哭完、鬧完，明天卻如常工作。黃宗顯認為社會環境令人不太重視過度工作或工作壓力帶來的問題：「香港有不少人面對龐大工作壓力，卻不多人提出這個問題，會否反而合理化整件事？你處理不到問題，才是有問題的人！」

文：張淑媚

編輯：梁小玲

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