吾生有杏：院長醫生周記（187）：懸崖與猛虎

眼前這名同事一向已是瘦骨嶙峋，最近見她面容憔悴、寢食難安，猶如一個「古墓派」的活死人。

「是不是發生了什麼事？」

「我爸爸早年患上了骨髓增生異常綜合症，在公立醫院化療差不多有10年了，病情一直都維持穩定。自新冠疫苗面世後，我一直都在掙扎應否帶爸爸打針。因為他每個月化療後，白血球和血小板都會下降，抵抗力變得更差，容易受新冠病毒感染。但我又擔心這類血科患者是否適合接種疫苗，始終這疫苗是新的，所以信心不大，萬一出現嚴重不良反應，後果真是不堪設想。」

她接着說：「本想請教主診醫生的意見，可是在公立醫院覆診，每次見的醫生都不相同。多次查詢，那些醫生都不置可否。就這樣，那個接種的事兒便一直耽擱下來。」

直到第五波高峰，眼見很多長者染疫後在急症室的絕望情况，她便慌張起來，深怕爸爸會感染新冠病毒。再加上化療期間要經常出入醫院，而化療的日間中心曾有病房助理染疫，更令她驚惶失措。

打疫苗定繼續化療 二揀一？

究竟應否暫停化療，減少爸爸到高危地方？還是應盡快接種疫苗？化療和疫苗有衝突嗎？兩者又要不要相隔一段時間呢？這些問題有如魔咒般日夜在她的腦袋響個不休，於是她再次尋求主診醫生的意見。

「你們可以選擇暫停化療，等待完成兩劑接種之後，再繼續化療。」這是醫生給她第一個建議。

她一聽之下，暗覺不妙，因為爸爸曾嘗試減少化療的劑量，但骨髓很快便出現了壞細胞，於是醫生對他們說：「你們也可以選擇暫時不接種疫苗。」

「我的天！這是什麼建議？前面是懸崖，後面是猛虎，衝前或退後都是絕路，我沒有醫學知識，你教我如何選擇？父親已經90歲了，我真的不想他老人家要冒上什麼風險……」說到這裏，她雙眼通紅，聲線已變得沙啞。

看着這名絕望的同事，我真的感到無限唏噓。不少長期病患對接種新冠疫苗仍帶着很多誤解或疑問，嘗試尋求專業意見，可惜得到的回覆卻未必可以釋除他們的疑慮。

我掌握她父親的情况後，便告訴她說：「妳爸爸這類病人接種新冠疫苗是安全的，同時也可繼續化療，兩者沒有牴觸，根本毋須兩選其一。正因為他是高危群組，在這疫情下更應盡快得到疫苗的保護。」

疫情下，每個家庭都有各自的故事，每個人各有說不出的難處，而照顧者的壓力更是臨近爆煲。盼望我們能夠設身處地，與患者及家人一起走出這個死蔭的幽谷。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

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