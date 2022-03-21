知多啲：痰咳乾咳配方大不同 「咳素」祛痰非止咳

輕微乾咳，陳彥廷建議先嘗試非藥物方法，如喝檸檬蜜糖水等，紓緩喉嚨不適；若情况十分困擾，可服用止咳藥。常見乾咳藥物有兩種，分別是鎮咳藥（antitussive）和抗組織胺藥（antihistamine）。鎮咳藥中藥效較輕的有那可汀（noscapine），而效力較強的鴉片類藥物有可待因（codeine），能直接抑制中樞系統咳嗽反射，惟過量服用可致精神緊張或躁動、意識混亂、嚴重頭暈、視野模糊等。

由氣管敏感和鼻水倒流引致的咳嗽，可用抗組織胺藥如苯海拉明（diphenhydramine）紓緩，但過量服用或會出現意識混亂、面紅、心跳過快、低血壓及排尿困難；患青光眼、前列腺肥大、有排尿困難人士需慎用。她提醒，坊間收鼻水或抗敏感藥物多是抗組織胺藥，與部分止咳藥成分一樣，小心重複用藥。

如果是痰咳，則應選用祛痰劑（expectorants）和化痰劑（mucolytics）。前者增加氣管分泌物，稀釋濃痰，令痰更易咳出。惟孕婦不宜選擇terpin hydrate祛痰劑，亦須注意市面上部分傷風感冒配方藥物亦含此成分；化痰劑則可分解濃痰，令痰更易咳出。

陳彥廷提醒，市面上的「咳藥水」名字容易使人混亂，例如名為「咳素」，其實是祛痰藥而非止咳藥，有需要可諮詢藥劑師。服用成藥時，需遵從用藥指引，切勿胡亂增加分量。

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