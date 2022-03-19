同場加映：創新獎筆電 投入元宇宙利器

近年元宇宙（metaverse）概念大熱，但要令玩家投入其中的VR世界，一台超高性能的電腦絕不可少。Stealth GS77系列搭載第12代Intel Core H系列處理器與最高NVIDIA GeForce RTX 3070Ti GPU，皆是頂尖配置。然而，新機不單專注硬體性能，還致力研發AI智慧技術，全新「智慧自動」（Smart Auto）功能可以偵測用家使用情境，自動將系統調整為適合的模式，提供更好使用體驗；「環境靜音」（Ambient Silent AI）則依據用家周圍環境音量，隨時調節風扇速度，於極致效能的同時也保持安靜。

Stealth GS77早前贏得2022年CES創新獎。機身全新設計將軸承往機身中間集中，並使用更堅固的材質製造，耐用度提升兩倍。另外，機身的6揚聲器音響系統由丹麥的Dynaudio操刀，包含2對中低音和1對高音喇叭，提供更分明震撼的音效，令玩家更能投入娛樂世界。

■MSI Stealth GS77 12UGS規格

熒幕：17.3吋 2560×1440、240Hz、IPS-Level

處理器：Intel Core i7-12700H 14核（4.7Ghz）

內存：32GB DDR5記憶體

硬碟：1TB NVMe PCIe 4.0 SSD

顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3070Ti 8GB GDDR6

電池：99.9Whr

重量：2.8kg

售價：$26,499起

查詢：3163 2984（MSI專門店）

[E潮]