13吋Windows平板 用慣用熟

隨機配可拆鍵盤手寫筆

Surface Pro 8內置最新Windows 11系統，性能強大之餘，兼備平板電腦的靈活便攜，令用家毋須帶着笨重的筆電都可安心工作。它配備kickstand支架、可拆式實體鍵盤，以及內置具充電功能的超薄手寫筆，毋須另購。但如果想有更好的輸入體驗，可另購Microsoft Surface Pro Signature Keyboard（$1588起），其回彈手感有如傳統手提電腦，機械式背光按鍵則可讓用家精確打字。

1000萬像素主鏡頭夠攝力

Surface Pro 8採用窄邊框的13吋PixelSense觸控屏幕，加上支援Dolby Vision和可調式色彩技術，顯示更出色的畫面。500萬像素前置鏡頭和1000萬像素主鏡頭，用作視像會議或隨身拍攝重要文件等都非常夠用。

■Microsoft Surface Pro 8規格

熒幕：13吋

處理器：四核心第11代 Intel Core i5或i7

內存：8／16／32GB DDR4

儲存空間：128／256／512／1TB SSD

顯示卡：Intel Iris Xe Graphics

鏡頭：1000萬像素（主）、500萬像素（前）

重量：891g（不連實體鍵盤保護蓋）

售價：$8688至$20,888

查詢：www.microsoftestore.com.hk

[E潮]