薑葱紓緩新冠症狀？ 中醫：火上加油

張達明在社交平台分享「薑番薯糖水傳統療法」，指可紓緩發燒、發冷、嘔吐等新冠病徵。它並不是一般的番薯糖水，而是「勁薑」番薯糖水，加入10多片薑炮製而成。他表示，「飲的時候可能會覺得有些辣，飲完之後可能會出汗，跟住就可以焗汗、抹汗及休息，瞓醒覺之後就會覺得好好多」；又指有兩名確診長者嘗試過後，病情均有好轉。

薑葱辛溫 與風熱新冠不對症

註冊中醫彭明慧指，薑辛溫，能夠驅寒，可治療風寒感冒，症狀是面青口唇白、怕冷、流鼻水，「注意是鼻水，而不是黃、杰、濁的鼻涕」。薑也有和胃止嘔的功效，「如果胃功能很差，吃什麼都易嘔吐，可以吃薑；暈車浪都可以含片薑」。但中醫認為新冠是風熱疫毒的病症，治療時應該「熱者涼之，涼者溫之」，她舉例，用於治療新冠的中成藥連花清瘟膠囊或金花清感顆粒，主要成分為金銀花、連翹、石膏，「都是比較涼，可清熱的藥，能紓解熱性」。相反，已經有熱症下再服用加溫的薑，「就會火上加油」，不對症。

如果是體質虛寒的人就可以一試嗎？彭明慧建議，「如果本身屬於虛症體質，例如低血壓、容易神疲力乏、貧血人士，可以用加入一兩片薑或陳皮焗水去送服連花或金花」。當中用陳皮更理想，因為較平和和偏溫，同時有止嘔、健胃利氣的功效。

白粥平和發汗祛邪 「鬆咗一半」

薑番薯糖水味道辛辣，令人出汗，可以趁機焗汗，一覺醒來就「成身鬆晒」。對此說法，彭明慧表示發汗確是祛邪（驅走侵襲人體的外邪）的三大方法「汗、吐、下」之一，但中醫會用較平和，能調理脾胃的食療，「白粥是一個很好的發汗祛邪食療，我們會建議病人在服中藥後，吃碗稀粥，就蓋好被睡覺。睡時會出一身汗，抹走汗水後會發現起碼『鬆咗一半』，這就是外邪從汗走出身體；不是用薑的熱夾硬逼它出來，儘管可以發汗，病人還會很辛苦」。

番薯生濕惹痰 加重脾胃負荷

除了發燒，新冠的典型症狀還包括喉嚨痛如刀割、咳黃痰、疲倦、無胃口等。彭明慧指出，薑番薯糖水是甜食一定惹痰，而且番薯澱粉高，吃過量會生濕，濕邪影響脾胃；另外，「新冠患者常見的症狀亦有腹瀉或嘔吐，高纖維的番薯會加重脾胃負荷」。同時間，喉嚨痛、咳黃痰都是熱症表現；她在線上問診見過不少病人的舌頭「紅到火燒一樣」，即熱症已經很重，不應服用薑，否則可能令病情惡化，「雖然張達明說食療沒有害處、值得一試，但是『勁薑』我就覺得不應該嘗試」。

勁薑太刺激 腸胃病忌吃

從營養角度看，薑是一種香料，含有維他命C，礦物質如鉀、鎂、鈣，還有獨特的多酚物質——gingerols。註冊營養師林思為指出，「gingerols有抗炎、抗氧化、抗菌作用，另外有研究指有機會減低痛症」。此外，她表示「有小量的動物研究指薑可以令氣管肌肉放鬆，或會減低咳嗽次數、紓緩上呼吸道的症狀」。至於能否驅寒止嘔，林思為指，薑有助減低作嘔作悶的感覺，而它的辣味能提升體溫，有助保暖。

薑看來益處多多，那麼薑番薯糖水是否也有療效？林思為表示，此偏方沒有科學實證支持，紓緩效果因人而異，惟薑具刺激性，「落10多片薑頗誇張」，太辣未必人人接受得到，暫時也沒有醫學證據支持吃得愈多愈好。她也不建議病人吃太刺激的食物，尤其有胃酸倒流、消化不良、胃潰瘍的患者都不宜進食過多薑，可能引致火燒心、打嗝、多屁。「番薯其實都不錯，是碳水化合物，如果無胃口，煲碗番薯糖水吃，把番薯煲得軟腍，可補充能量、維他命A、纖維，但太辣就未必幫到手。」

另外，她又提醒，薑含維他命K，會幫助血液凝固，為避免影響抗凝血藥華法林（Warfarin）的功效，正服用的人士不宜多吃薑，更應避免進食最近流行的薑提取物（ginger extract）如薑粉、薑丸。

葱白宜焗服 非直接殺菌

至於張達明推介的另一個偏方——葱白薑水，聲稱可紓緩喉嚨痛及聲帶發炎。為什麼只取葱白呢？彭明慧及林思為均指，葱白接近根部，儲存的營養比較多。彭明慧表示，葱含有揮發油，具宣肺作用，適合風寒感冒，惟容易蒸發，因此不應用來煲水或煲藥，宜焗服。「緊記葱白也是辛溫驅寒，只適合寒性感冒，不適合新冠屬熱性的感冒」。林思為指，葱有蒜素（Allicin），可抗炎、抗細菌，「未有研究指出應該吃多少，但如果能夠在日常飲食多一點薑、葱、蒜、大葱、洋葱、薑黃這類食物，有抗炎抗菌的作用」。惟其功效不是直接殺菌，「只能增加身體對細菌的抵抗力，不會喉嚨有菌，飲完細菌就拜拜」。

彭明慧提醒，早前網上亦流傳薑黃可預防及治療新冠病症，但薑黃同屬辛溫，並不適合用於新冠病症，她強調遇到偏方要先了解背後機理和是否對症才好嘗試。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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