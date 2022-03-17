Quicknote：在家「眾樂樂」 「陶」冶性情

今年藝術節主題為「日日誌」，希望透過各種創作形式，將大家尋常的生活記錄下來，變成獨一無二的「日誌」，與大眾分享。藝術節提供的活動種類多元，包括工作坊、網上展覽導賞團、演出等，目的是透過不同活動，將過往一年共融藝術計劃參加者的想法呈現給公眾，讓大家了解作品背後的故事。

免費線上工作坊 學水墨畫做樂器

免費Zoom活動包括「墨」換星移：現代水墨畫工作坊，讓觀眾體驗自行創作現代水墨畫的過程，在內容、風格及技巧上學習水墨畫的傳統技法與現代元素，繪出糅合新舊文化的水墨世界。

東拼西湊：綜合畫工作坊，藝術家會帶領參加者發揮豐富想像力，利用身邊日常可見的材料，如報紙、雜誌、顏色紙等，透過分解及重組過程，善用色彩與線條，組成一幅幅各具特色的拼貼畫。

眾樂樂：敲擊樂工作坊則讓參加者了解如何運用日常物品、廢物利用，在家中自製樂器，透過藝術家設計的音樂遊戲、互動環節，學習各敲擊樂演奏技巧與樂理基礎。

日日「陶」器：陶藝工作坊，讓大家體驗手揑陶土的樂趣，學習不同陶藝技巧，製作獨一無二的作品，變成家中擺設。

以上工作坊將於3月19至29日舉行，每場名額15人，報名時間由即日至活動舉行前5天。

■多一點藝術節2022

網址：bit.ly/3MVfxhp

個人報名：bit.ly/3CBbmCH

機構報名：bit.ly/3tRGbPk

查詢：2777 8664

註：工作坊舉行日期以官方公布為準

整理：植蔚卿

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