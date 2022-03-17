認識本地多元宗教、彩虹文化 線上深度遊多角度出發

（註：部分圖片攝於疫情前）

本地旅行社兼社企Hong Kong Free Tours開業約5年，曾於荷蘭任職精算師、在當地居住3年半的創辦人Michael Tsang在世界各地旅遊時，喜愛參與不同free walking tours，游走舊城區，了解當地風土人情。後來他找到一份精算工作而回流香港，回到自己hometown時，才發覺在香港沒多見提供free walking tours、本地深度遊予外來遊客的旅行社，續萌起創辦Hong Kong Free Tours的念頭。

疫前外地客為主 介紹劏房嘗「古怪」美食

營運初期，旅行團的對象主要以外地遊客為主，曾籌辦介紹香港房屋問題、樓宇建築歷史的「劏房團」及簡介內地與香港關係的free walking tours，疫情前每日各帶一團，以收取小費形式營運，亦會在每周舉辦收費約$300的「龍脊行山團」，以及食盡「古靈精怪」之物，如雪蛤膏、蛇羹、蛇酒等的佐敦美食團。「希望各地旅客參加free tours後，能各自得到一塊屬於香港的拼圖碎片，放在心入面，帶回自己的國家，同身邊人分享自己所見的香港是怎樣」，這是Michael創立Hong Kong Free Tours的初衷。惟在疫情、防疫措施下，旅行社被迫經歷兩次轉型，途中遇到不少挑戰，舉步維艱。

「要思考轉型，至少有3樣東西需要考慮。」Michael續說，不論溝通方式、宣傳，以至旅遊團內容設計上均有巨大轉變，甚至要推倒重來。「因創立初期，超過九成九的客人是外地客，本地客近乎零，旅行團以英文導賞為主；疫情後，外地客大為減少，唯有轉型專注做本地客，導賞就由英文轉成廣東話，宣傳策略、內容設計都要重新想過。」他表示，大家想去一個地方玩，通常都會選擇用Google搜尋當地美食、景點等，「好少會看IG、facebook，因為這些平台通常會出現朋友、自己生活圈發生的事」，所以旅行社初期的宣傳亦主要集中在Google上。但到現在面向本地客時，Michael便要重新建立IG、facebook專頁，從零開始，「因為香港人較少會用Google search本地有什麼東西玩，多數上社交平台找」，種種改變令他始料不及，甚至無所適從。

疫後轉型 針對港人少接觸議題

以前對外地客十分「殺食」的旅行團如劏房團，如今對本地客來說頓時變得沒有market。「因香港人不需要由另一個香港人講出本地房屋問題。」Michael解釋。於是團隊決定將本地遊的內容訂立在一些香港人普遍較少接觸的議題上，嘗試為大家提供多種角度解讀香港，「香港必修課」便因此誕生。

在「香港必修課」中，Hong Kong Free Tours藉着ViuTV劇集《大叔的愛》的熱播，曾辦以LGBT+為題的「同志彩虹遊」本地團，透過到訪位於中環的其中一個同志聚腳地——地下桑拿，聆聽來自基恩之家的LGBT牧師分享，欣賞變裝王后（Drag Queen）的表演等，從而更深入認識LGBT+的文化，了解他們在出櫃時面對的掙扎及他們的權益歷史與相關社會行動等。LGBT+的本地團在推出時相當受港人歡迎，Hong Kong Free Tours團隊成員Karen Lai亦發現，同樣引起港人不少關注的課題是「多元宗教」。多元宗教本地團會帶大家參觀位於尖沙嘴的清真寺、跑馬地的印度廟等，以不同教徒的角度切入宗教議題，讓參與者重新認識不同宗教。

轉戰網上 邀不同嘉賓分享

惟在第五波疫情下禁止舉辦本地旅行團後，Hong Kong Free Tours又面臨另一個轉型。Michael指出，自今年2月起，旅行社轉戰網上，舉辦有關「香港必修課」、一些國際議題的Zoom課堂，邀請不同嘉賓就各社會議題作大約1小時的分享，其間亦會解答「家庭觀眾」的問題。由再次轉型至今，旅行社已辦過不少專題課堂，例如：00後錫克教女生教大家如何用8米長頭巾包頭髮，香港跨性別人士兼跨青時刻Quarks創辦人Liam對漫長性別過渡歷程的分享，繡花鞋店第3代繼承人王嘉琳對有關傳統工藝與創新的見解，烏克蘭Free Tours in Kyiv創辦人Anya親述當地戰時生活狀况等，每個課堂收費$100，而IG、facebook專頁設限時免費報名。

Michael表示，由於現時的Zoom課堂參加者多透過限時免費渠道報名參加，故旅行社基本上是零收入；惟他表示未來仍會繼續不定期舉辦有關香港社會議題的課堂，亦會嘗試在平日晚上舉辦更多國際議題的課堂，直至旅遊業嚴冬過去。雖然沒甚收入，但這是有意義且值得持續做的事。

■香港必修課3月課堂

日期：3月18日（明日）

時間：晚上8:00至9:30

嘉賓：自由身旅遊記者、旅遊達人翁怡富（Ivan）

內容簡介：Ivan分享最近花了4個月時間，到訪伊拉克、土耳其、烏克蘭、亞美尼亞、摩爾多瓦及格魯吉亞共6個國家的旅程點滴與所見所聞

日期：3月25日（周五）

時間：晚上8:00至9:00

嘉賓：本地精釀啤酒品牌Heroes Beer Co創辦人之一Jason

內容簡介：Jason分享如何品評手工啤酒、釀製啤酒的專業知識等

註：課堂內容及時間或有變動，以官方公布為準

■Hong Kong Free Tours

查詢：9444 8472

fb：Hong Kong Free Tours

IG：hkfreetours

網址：hongkongfreetours.com

文：植蔚卿

編輯：梁小玲

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