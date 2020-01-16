人氣車款：高級小型SUV成市場焦點

先聲奪人：平治EQA

去年啟動預售的平治全新型號EQA，新車已經陸續交付，其外形源自同廠的傳統引擎SUV GLA。受惠於稅項優惠，開售定價甚富競爭力，而且內籠陳設帶有明顯的科幻感，加上平治一貫講究的用料及做工，故此已成同級車中熱賣款式。目前主力發售的前輪帶動型號EQA 250，性能設定偏向實用及容易操控，若想追求較高規格的四驅型號，就要付出較高代價購買EQA 350 4Matic。（平治EQA 250，參與「1換1」計劃車價由$375,000起，查詢：2504 6140）

最新抵港：寶馬iX3

寶馬早於9年前已推出旗下首部量產電動車i3，不過之後的電氣化步伐慢了下來，直至去年推出大型電動SUV iX，才重新引起車迷留意。今年廠方繼續力推電動新車，其中最吸引買家的相信是iX3。此車最近剛抵港開售，開價不需48萬元（已計算稅務優惠），據說市場反應非常好，在疫情影響下仍接獲數百張訂單，相信與其動感外形及寶馬一向重視操控的製車方針有關。（寶馬iX3 M Sport Edition，參與「1換1」計劃車價由$479,900起，查詢：3129 9000）

文：莊達民