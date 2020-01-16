以人為本 潛藏美感 北歐簡約電動SUV

來自瑞典、歷史悠久的富豪汽車，香港人不會陌生，這品牌近年推出了不少獲得不俗評價的新款型號，例如大型「多人乘」SUV XC90、行政級動感旅行車V60、入門高級SUV XC40等。不過，若將焦點移至電動車，富豪的起步似乎較其他廠牌略遲，直至今年初才在香港正式發布歷來第一部電動型號──XC40 Recharge。

多用途底盤降低成本

一看車名，就會猜想到XC40 Recharge與早已來港的XC40有關：沒錯，這兩款外形似足九成的中小型SUV，屬於採用同一款底盤的「姊妹車」，這款簡稱為CMA（Compact Modular Architecture）的多用途底盤並非「臨急臨忙」改變用途，而是在開發計劃的起草階段時，已被設定成既適合傳統引擎型號（XC40），又可作為純電動（XC40 Recharge）或混合能源型號的基礎。因此嚴格來說，XC40 Recharge並不是改良自XC40，而是接近同一時間啟動開發程序，卻採用不同動力來源的同款車。這做法的好處固然是可節省整體成本，令車價可以定得較吸引，從而提升新車在市場上的競爭力。

低調地電動化

電動車發展一日千里，不少廠牌都着力在車身、車廂加入明顯的數碼細節，務求令潛在買家被hi-tech氣氛吸引。不過，富豪似乎沒有被科技冲昏頭腦，反而採用了較務實的設計手法：XC40 Recharge未有因為電動車的身分而在車身上加入明顯修飾，只在部分細節暗暗着墨，例如車頭的「鬼面罩」改成密封式（毋須像傳統引擎私家車般在車頭加入散熱孔）、車側近尾門會見到跟車頂一樣顏色的RECHARGE字樣、車尾行李箱門右下角有一個小小的RECHARGE TWIN（代表設有2組摩打）徽章。若非細心留意上述細節，相信大部分人都未必即時知道這是一部電動車。

進入車廂，雖然未見有誇張的「數碼裝潢」，不過有趣的是車內不設任何扭匙裝置或啟動按鈕。打開車門坐進前座，XC40 Recharge便會自動啟動準備起步；落車關上車門，車就會自動熄掉；這種罕有的人性化設定，低調得來亦與手提電話的開關有點異曲同工。中控台上的觸控式屏幕，尺寸不至驚為天人，面積只是有如一部平板電腦，但已內置Google車用系統，可以輕鬆地使用Spotify音樂串流、本地導航、富豪電動車專用充電監察程式等多項功能。從實用角度衡量，XC40 Recharge的車廂設備得分其實不低，只是整體賣相有如北歐家具般低調樸實，未必能令所有人一見傾心。

四驅系統緊貼路面

目前來港的XC40 Recharge，是裝有前後2組摩打的全天候四輪驅動佈局高級版本（廠方稱為P8 AWD），輸出的馬力達到408hp，扭力更高達660Nm，跟其他歐洲來的電動車一樣，起步加速反應遠勝傳統引擎型號，一踩下加速腳踏，車便會飛快彈出，感覺有如駕駛高性能跑車，而且在四驅系統配合比較低的重心設定下，貼路感與穩定程度都比不少同尺碼的SUV優勝，操控樂趣媲美傳統引擎房車，實在有點叫人喜出望外。

總括而言，XC40 Recharge是一部設計聰明，用料高級，駕乘感比想像中出色的日用SUV，它具備電動車起動迅速的優點，同時在車廂功能、空間運用、實用細節等多方面得分不低，或者有人會嫌它賣相略低調，但它其實是一部簡約的小型高級日用座駕，很適合懂得欣賞北歐設計美學的車迷。●

Volvo XC40 Recharge TWIN規格

車型：4門5座位電動SUV

摩打：永磁同步摩打

電池：78kWh鋰離子電池組

馬力：408hp

扭力：660Nm

驅動：四輪驅動

長闊高：4425 × 1863 × 1647mm

軸距：2702mm

車重：2188kg

極速：180km/h

加速：0-100km/h，4.9秒

耗電：24.2kWh/100km（WLTP標準）

續航：418km（WLTP標準）

售價：$466,800起（參與政府「1換1」舊車換新電動車計劃，原價為$656,800起）

查詢：2927 3388

文：莊達民

編輯：陳淑安

美術：謝偉豪

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