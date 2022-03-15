論盡教育：有香港特色的「偽暑假」

翻查香港教育史，開埠以來，從未有提前放暑假這回事。不是存心拗頸，將暑假在3月放，總覺得怪怪哋，有點名不正，言不順。既名暑假，當然在炎熱的夏天放，夏日炎炎正好眠，放低書包去淺水灣戲水，或在樹蔭下捧住個雪到冰凍的西瓜大啖大啖；豪華些或去澳洲過冬，怎會在春寒料峭的日子放暑假？

一時話封城 一時話禁足

疫情嚴重，每日中招人數以萬萬聲計，一時話封城，一時話禁足。為配合政府抗疫而把假期對調，應該應該，一百個應該，一萬個應該，但可否不稱之為暑假而另賜嘉名？王師奶肚裏材料有限，抓甩五十根頭髮才諗出「有香港特色的暑假」或「有香港特色的春夏假」。最後才思泉湧，搵到扁鼻佬戴眼鏡——無得頂的「有香港特色的偽暑假」。

平時啲阿sir同Miss對新措施一定好多聲氣，校長們也貌似有腦話這瓣唔掂那瓣唔掂。但呢次楊局長話提前放暑假，仲指明3月17日前，不但鴉雀無聲，隱約尚有三兩下掌聲。反而最多聲氣的是小婦人，一時話名不副實，一時又話名不正，言不順，最後仲不自量力改個「有香港特色的偽暑假」𠻹。

呢個偽暑假不是小事，由特首親自宣布，大前提是抗疫，要利用空置校舍作檢測站、接種或隔離中心。特首強調所有幼稚園、小學、中學，包括國際學校和特殊學校都要跟隨（但最後國際學校可獲另外安排，國際兩字威力無比）。不論真又好，偽又好，既云暑假，一切都要放低，網課亦要停止，預計4月底正式恢復面授課。

「排除萬難」照考DSE

特首又強調「排除萬難」順利舉行中學文憑試DSE，全力爭取DSE在4月22日開考，中學會在DSE完成核心科目後才復課，最後上課日為8月12日。「排除萬難」的當然不會是特首，要排除都唔會輪到佢喇。特首日理萬機，難題不少，區區一個DSE試竟用萬難去比喻，小婦人認為「過分其詞」（回應特首喜用四字詞語）。王師奶真係要讚吓教育局的官員，所有安排唔止一環接一環，直情可用絲絲入扣來形容。難怪平日多多聲氣的百彈齋齋主和一些什麼會的名譽主席、名譽會長都鵪鶉過鵪鶉。

由特首宣布當然權威，記住，她只是宣布，所有安排由教育局做；又要記住，局長只是把安排計劃交給特首，不會是楊潤雄局長親自做。官場通常都是如此，落手落腳的無人知，面向鏡頭口水多過茶的係人都知。王師奶謹向幕後的無名英雄致敬，你們把一個不是暑假的偽暑假安排得如此seamless。畫蛇添足的一句：你們的偽工作似乎比真工作做得還要好。

文：王師奶

作者簡介﹕不是普通師奶，家中米缸有幾多斤唔知，但對香港教育界有幾多牛鬼蛇神，有幾多「嗚喱單刀」措施，卻一清二楚。「論盡教育」絕不手軟。wongszelai@yahoo.com.hk

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]