辣媽CEO：疫情下的童年

早前有個3歲小朋友確診後不治過身，網上看到一篇悼念文，內容提及這個孩子自出生以後，日日戴口罩返學上街，從未試過和一大班小朋友一齊食大餐去玩，未曾試過自由自在呼吸新鮮空氣。小女孩脫掉口罩的真面目，有幾多人曾經見過，之後又會記得？愈想愈心痛，心酸更心碎。

提早暑假 在職父母無暇照顧

教育局停課不停課，舉棋不定，除了問責官員難辭其咎，部分家長反對停課的聲音，當然亦有影響。我明白對很多在職父母來說，子女突然不用上學的話，留在家中誰來照顧不止是一個問題，更是一個難題！題外話，獨留16歲子女在家中或屬犯法，高中生都不能獨自在家中照顧自己，這些所謂政策法律，究竟是保護還是殘害兒童？

只不過很多家長反對學校停課，是怕子女學習進度跟不上。尤其是升小學升中學升大學的學生，家長最緊張的是子女能否考入心儀名校。學業成績，入讀名校的重要程度，竟然凌駕在子女的生命健康之上？

市道不景，影響民生，今次真的沒有人可以獨善其身。溫馨提示各位父母，無論工作生活經濟上有任何壓力也好，孩子不論幾多歲，都不是任何人的出氣袋！孩子們疫下的日子其實過得極其苦悶，和坐監一樣！以前即使不喜歡返學，但在學校總可以和同學們一起吃飯玩耍，有得見陽光，有新鮮空氣可以呼吸。現在日日困在家中Zoom上課，但同樣要面對功課學業的壓力，一樣要做網上版補充練習操卷準備考試。

疫下留家多陪伴 一齊睇片煮美食

其實一家人在家中，一樣可以有很多溫馨互動的親子活動，簡單如煮飯整嘢食焗麵包甜品，一齊睇YouTube，一邊睇片一邊學，好不好吃是其次，肯定笑到大家肚痛。這些片段，都是珍貴的童年回憶。

這幾年日子真的很難過，大人難過，小朋友一樣難過。但做父母的，有責任令子女開心快樂過。一起來為孩子們打造快樂的童年回憶好嗎？不需要去海洋公園，毋須去迪士尼樂園，亦不需要舟車勞頓去旅行。陪伴，就是父母送給子女最好的禮物。溝通，是和孩子建立關係的橋樑，既然無街可去，疊埋心水陪伴子女，天南地北天花亂墜天馬行空，什麼話題議題都可以講一餐，然後一家人一齊整嘢食，不亦樂乎？

父母想學習如何和子女相處，可以翻閱明報副刊Happy PaMa我的親子專欄。另外明報的YouTube頻道裏都有好多我的煮食示範，我可以公開話畀大家知，愛，是可以透過食物傳遞的！

文：張慧敏

作者簡介﹕資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]