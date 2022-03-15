感講你知：引導父母學習善意溝通（下）

今天，母親找父親幫忙買餸，父親勉為其難地答應。從街市買完回來後，父親雙手各拿着數個膠袋，有些狼狽。由於他有便意，於是把餸菜連膠袋都先放到客廳桌上，然後去洗手間。恰巧母親從房間出來，看到桌子上「污糟」的膠袋，甚至有水從其中一兩個袋中流出來，便指着父親大聲說：「你啲餸買完返嚟就唔理？平時翹埋對手咩都唔做，叫你做嘢就求求其其！」父親激動回應：「你成日都淨係識得發脾氣話我，你啲嘢周圍放我都未出聲啦！」

情景發展到這裏，如果你是旁觀的子女，第一句會說什麼？請雙方息事寧人？還是支持其中一方？

根據「溝通轉化4階段」，父母親現正處於「無意識」階段。因此，我會建議你嘗試透過「評價轉化觀察」和「詢問感受」，引導父母親「覺察」自己。例如，當母親說完後，我們可以嘗試立即「轉化」：「媽咪，你剛剛嘅意思，係咪指當你見到餐枱有未妥善放好嘅餸菜時，你覺得好嬲、好困擾？」又或者當父親說完後，我們可以嘗試這樣「轉化」：「老竇，你剛剛嘅意思，係咪指當你見到媽咪用手指指着你，又聽到佢用比平時大聲嘅語氣同你講說話時，你覺得委屈、泄氣？」

先處理心情 再處理事情

不妨試試比較兩個版本（父母親原本的說話，和子女轉化後的說話），你會發現當聽到第2個版本時，我們會比較平靜，有空間思考事情的緣由，並嘗試理解對方。作為子女，在轉化過程中，我們要盡量以客觀的角度準確描述狀况，讓雙方在共同的事實基礎上討論，並邀請大家說出自己的感受，也就是「先處理心情，再處理事情」。

再舉一些生活中的日常例子。近日疫情嚴重，大家都減少出門，家人相處的時間多了，摩擦也可能隨之增加，每一次的吵架，其實也很可能來自一兩句衝口而說的氣話，例如「你唔好咁煩啦」、「咁小事你唔使大驚小怪吧」、「你唔識就唔好亂講」等。我建議你繼續嘗試運用「評價轉化觀察」和「詢問感受」這兩個技巧，例如：「媽咪，你剛剛嘅意思係唔係指，當你專心煮飯嘅時候，唔想分心，所以想請老竇唔好打擾你？你有啲唔耐煩？」又例如：「老竇，你剛剛嘅意思係唔係指，當媽咪指張枱有污漬時，你認為抹乾淨就可以，因為大家都會有唔小心嘅時候？你剛剛係咪有啲唔自在？」

當我們慢慢習慣使用「評價轉化觀察」和「詢問感受」後，家人也會漸漸從「無意識」進入「覺察」，再透過學習進入「掌握」，最後「內化」。語言上的小小改變，長遠能帶來關係的大大改善。

文：郭梓樂（JUST FEEL感講共同創辦人暨執行總監）

作者簡介﹕註冊非牟利機構「JUST FEEL感講」的願景，是轉化學校和家庭的溝通文化，透過支援教育工作者和家長，攜手共創同理心校園和家庭文化，提升孩子的身心靈健康。

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]