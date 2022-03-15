國際親子台：隱形殺手

當我們發現孩子由喜愛上學，到忽然失去上學動力，大概第一個反應，會以為是孩子偷懶，而不察覺他可能受到欺凌。欺凌有可能出現在身體上，但更多時，是心靈上的欺凌，當中包括︰以開玩笑為名的欺凌、以恐嚇形式出現的欺凌、捉弄式的欺凌等。欺凌是一種在不對等權力下出現的產物，尤其會令被欺凌者的身心靈、自信及自尊受到極大傷害。

全球反欺凌 扭轉不平等關係

你知道2020年國際兒童和平獎的得主是誰？當年的得主是孟加拉的Sadat Rahman，他推出一個反網絡欺凌App，名叫Cyber teens，讓很多被欺凌的兒童找到求救的人。而北馬其頓總統Stevo Pendarovski上月則身體力行，親身護送受欺凌的唐氏綜合症患者Embla上學。前者針對的，是被欺凌者的恐懼與自我質疑心態，主動為他們找到幫手；後者對抗的，是希望扭轉不對等的關係，讓校園中的欺凌者知道，被欺凌者有我在背後支持。

親子共讀玩樂 細聽孩子煩惱

第一個應對欺凌的方法，是最少每周跟孩子有專注玩樂或共讀的時間。孩子的情緒，很多時在遊戲中表達（act out），而閱讀也能把大道理在小故事中帶出。跟孩子一起時，聽聽孩子的心情變化與反應，讓他問個夠，然後聽聽他有什麼煩惱及問題，或有沒有正面對困境。

第二，讓孩子有一個「伙伴網絡」。他不需要時刻有大批朋友包圍，但至少有一個朋友可以傾訴，在上課前的遊玩時間，他不是只有一人在角落。午飯時，他不是獨個在角落兒吃飯。事實上，欺凌者會專門選孤單的孩子欺凌。

欺凌者經常透過說話或其他方式，打擊他人的心靈狀態，要令對方感覺難堪及自我質疑。不過，內心強大的孩子，面對欺凌都不會畏懼的。在愛中長大的孩子，有自信這防護網保護，不會被一兩句難聽的說話打倒。

第一重保護，是跟孩子有定期及經常的專注陪伴時間，重點在於有機會讓孩子與你訴心聲。第二重保護是，讓孩子成為一個值得信賴的人，有友伴一同成長的孩子，遇到困難不會孤單。朋友間發揮的力量，足以抵抗權力失衡。第三重保護是，讓孩子永遠知道自己被愛、值得愛及相信愛，遇到被欺凌，問題不是自己不可愛。

在這世代，我們需要彼此信任，可以為朋友及不義挺身而出，不要成為旁觀者，不要成為冷漠的附和者，我們都可以成為可靠真誠的朋友，不被黑暗打倒，成為這世代的一點光。

文：Hello Bonnie

作者簡介﹕修讀國際關係，成為兩女之母後變身3職媽媽，在小助教鞭策下，完成兒童與家庭教育碩士，仍繼續在工作、讀書及湊女角色中努力掙扎。網誌：FB.com/hellobonniemami

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]