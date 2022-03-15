親子筆陣．蒲公英教室：不一樣的暑假

以往的暑假，學生已經完成該學年課程，家長會安排不同課外活動，甚至一家到海外旅行，讓孩子暫時放下學業，放鬆身心，好好休息，真正投奔暑假。然而，今年暑假史無前例地提前，家長陷入兩難，原因是假期後，子女要重新追趕本學年的學習進度，部分學生更要面臨考試，假若在暑假讓子女大玩特玩，會擔心他們重返校園久久未能投入，家長該如何是好？

確立目標 制定時間表

本年暑假共有6星期，如何善用這段時間十分關鍵。若孩子缺乏目標，渾渾噩噩，便如同虛耗光陰。因此，家長可跟子女一起訂下暑假目標，如學習目標、玩樂目標等，不要只偏重學術。目標不必遠大，卻要清晰和具體，例如完成10盒LEGO積木、學會煮10道菜式、看完1套《屁屁偵探》、閱讀10本書籍等。在學習方面亦然，家長在計劃跟子女重溫和預習課題時，可訂立每天的頁數。每天完成數十頁當然不切實際，重點是讓子女暑假期間玩樂有時，學習有時，開學自能輕鬆投入學習。

目標因人而異，親子一同訂立目標的過程才至關重要。我建議父母可先計劃玩樂目標，引起子女對訂立目標的興趣。確立目標後，便可着手訂立時間表。時間表該包括學習、活動和作息時間三環。過程應與孩子商量，他們會對實行目標更投入。

設獎勵計劃 孩子更投入

香港有不少雙職家庭，子女放暑假，父母依舊要兼顧工作。讓子女參加專業導師課程，就不怕子女無所事事了。儘管現時疫情嚴峻，不少學校和校外機構仍提供各類型網上課外活動，讓子女能安坐家中學習新技能。另外，為孩子規劃課外活動之餘，亦應加入親子時間，加強親子關係。

此外，父母亦可以為子女制定獎勵計劃。每當孩子完成當日目標，父母可給予貼紙作為獎勵，當子女的貼紙累積至特定數目，便可換取禮物，父母甚至可在暑假完結後向子女頒發獎狀、獎牌或獎杯等，讓孩子更熱中於實現目標。

面對同一處境，人人選擇不同，但只要好好規劃，家長與學生都能享受這突如其來的暑假，絕不會浪費時光。

文：黃偉立（通德學校校長）

作者簡介﹕自小古靈精怪，好動多言，現為一校之長，化名「蒲公英」，希望分享不一樣的教育方式，將愛的種子散播開去。

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[Happy PaMa 教得樂 第388期]