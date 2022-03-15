採訪手記：家長互助小組 疫下自救孩子

疫情發展嚴峻，網上出現不少互助小組，除了有組織為基層送贈檢測包和物資，也有互不相識的網民成立同區居民的物資報料區、確診者自救心得、應急物品應援等。近日我就看到facebook有一個群組，由一班家長自發創立，他們的孩子都在快速檢測呈陽性，而且都屬比較年幼的一群，不懂表達感受，於是父母想在網上向有經驗人士尋求意見。現在要帶發燒的孩子看醫生真是難過登天，視像診症名額亦爆滿，急症室又去不了。他們有的孩子正在發高燒，有些更加出現了呼吸急促，甚至有爸媽留言說曾試過call白車等了10多小時也未到，孩子的手腳已發紫，不知如何是好，網民紛紛叫他立即抱孩子到醫院。看到這些留言，真叫人傷心得流下眼淚。

騙徒偽造檢測短訊 須理智分析

現時坊間資訊都很混亂，不但因為事情演變得很快，還因不少騙徒乘亂作惡。最近就有朋友因所住大廈被圍封強檢，做完核酸檢測後，她收到短訊顯示兒子結果為「陰性」。但兩天後，她竟然又收到另一個短訊，說檢測結果為陽性，需要登入一個網址填寫資料。朋友覺得那個網址有點奇怪，向幾個朋友查問下，終發現那是騙徒偽造的短訊和假網址！因此家長在這個紛擾的時刻，更需要理智觀察和分析眼前事物，不要輕易受騙。

文：顏燕雯

[Happy PaMa 教得樂 第388期]