童心抗疫：打破時空界限 非常暑假 網上活動多元精彩

免費線上課堂 全球義師助陣

為減輕父母的照顧壓力，同時讓學生有一個充實的「特別假期」，不少機構、社會熱心人士都火速推出暑期班，更有不少是免費，當中包括「陳校長免費補習天地」創辦人陳葒有份策劃的「香港戰疫自學網」（下稱自學網）。

自學網由構思、策劃到組成班底，前後只花了2、3天時間，皆因陳葒「急學生所急」，「突然提早暑假，連網課也沒有了，孩子又不能出街，在家可以做什麼呢？這種困難，已經不再分基層家庭或中產家庭，我身邊很多朋友，就算有錢，都未必找到暑期班給子女報讀」。

陳葒認為，面對這場「戰疫」，每個人都可出一分力。他和身邊一班教育有心人，就選擇在教育上作出支援。他透過全球招募義務導師，編製了100節、適合小一至中三學童參與的免費線上課堂，「可以說是一呼百應，除了香港，還有來自德國、蘇格蘭、內地、台灣的華人義師報名，幫忙授課」。

涵蓋內容廣泛 軍事探險都有

課節不單有補習名師助陣，主力講授學術科目，同時有更多非應試內容，包括音樂共賞、體育示範、藝術創作、漫畫介紹、情緒管理等，甚至有軍事達人分析軍事戰略、極地探險家分享南極探險之旅等，相信有助擴闊莘莘學子的視野。「希望藉着這個網，也讓大家一起反思，學習是否可更多元化，而不止於應試內容呢？學習模式又是否可改變一下？網課的好處，在於能打破學習時間和空間界限，那學校是否值得想想，日後即使恢復面授課堂，但每星期都讓學生上一次網課，由世界各地不同的人，做孩子的老師呢？」

毋須報名 依興趣按時登入

100節課堂均用線上直播或錄播的形式，全部毋須報名，學生可因應自己的興趣或需要，按時間登入觀看就可以了，務求一切化繁為簡，「亦會安排重播，萬一孩子錯過了，也可以重溫。另外，他們若有什麼提問，也可寫在留言區，我們會盡量安排義師解答」，陳葒說。

◆INFO

香港戰疫自學網

日期：即日至4月14日（逢周一至五）

時間：上午10:00至下午4:00

內容：學術與非學術兼備

對象：小一至中三

模式：線上直播或錄播

費用：全免

詳情：bit.ly/3pRsezF●

快樂唱遊學德育

「兒歌」是小朋友的共同語言，也是他們探索與學習的好工具。本地廣東話兒歌創作團隊「天晴童謠」（下稱天晴）在3至4月底，逢周五下午舉行線上「春日暑假唱遊堂」，每星期藉不同主題，讓孩子安坐家中，都可透過音樂，輕鬆學習生活常識和德育文化。

「天晴童謠」成立於2017年，旨在推廣廣東話兒歌，並創作過一系列以香港和傳統文化為主題的歌曲，包括《點心歌》、《媽媽帶我去搭叮叮》及《中秋歌》等。

除了線上唱遊堂，只要加入天晴WhatsApp群組，免費成為會員，家長每星期即可獲得逾35頁、超過7款的「遊戲工作紙套裝」，內容包羅萬有，包括填字遊戲、迷宮、邏輯推理、填色等，讓小豆丁寓學習於玩樂！

◆INFO

春日暑假唱遊堂

日期：即日至4月29日（逢周五）

時間：下午4:00至4:45

內容：唱歌、故事、問答環節、小手工

對象：3至11歲 模式︰Zoom課堂

費用：會員 $20/堂；非會員 $38/堂

詳情：bit.ly/3INeuxt●

化身小作家創作繪本 紓緩情緒

小朋友，相信你們都看過不少圖書，但可有想過，創作一本屬於自己的繪本故事呢？小皇冠童書館在今個暑假將舉辦「正向故事繪本創作班」，讓你們夢想成真！

感有趣 專注力自然提高

一連5天的工作坊，由繪本作家、資深藝術教育工作者陳渝英（冰冰）做導師。香港皇冠出版社出版總監陳仲明強調，這個不單是繪本創作班，更可視為情緒管理課程，「很多家長、老師都反映，小朋友在抗疫期間經常『困獸鬥』，情緒也不太好。冰冰本身也是一名兒童心理治療師、遊戲治療師，她擅長透過小組活動，帶出正向情緒的元素，我相信孩子情緒穩定，人就自然開心」。

當然，要做小作家，寫作技巧也不可缺，冰冰在工作坊亦會教授小朋友如何透過創意思維及圖文並茂的方式，創作出獨一無二、別具個人風格的繪本故事，「就算學寫作，都不一定要填鴨式，坐定定作句子，過程可以很好玩。當小朋友覺得有趣味，專注力便提高，也就會學得好」。

針對家長需要 提升子女閱讀興趣

陳仲明又透露，除了這個收費工作坊，小皇冠童書館在3至4月還推出多個免費的線上活動，包括逢周五的故事時間，「小朋友都很期待這個約會，但Zoom上限人數是100人，試過因為反應太熱烈，全場爆滿，我們要額外加場，滿足他們的需求」。另外，針對家長的需要，該館在這個假期，亦舉辦多個主題講座，內容主要圍繞怎樣提升子女的閱讀興趣和能力，並有圖書推介活動。

◆INFO

正向故事繪本創作班

日期：3月28日至4月1日（共5堂）

時間：下午4:00至4:30

內容：分享《看不見的禮物》，並講解寫作技巧、故事結構和要點

費用：$700

對象：小一至小三學生

模式：Zoom課堂

報名：cutt.ly/jP6BLlW（3月22日截止）●

親子學「玩」做小手作

今個暑假，留家抗疫之餘，爸媽亦不妨多跟子女玩遊戲，尤其是幼童，遊戲能幫助他們從中學習各種知識，訓練小人兒的思維與創造力。擔心沒有點子？不用怕，專注幼兒教育的高等院校耀中幼教學院正展開免費「居家童學」親子網上學習課堂系列，幼教專家將引導家長如何與幼童攜手體驗不同的親子活動，務求今個暑假，大家齊齊居家「童」玩、「童」學、「童」抗疫。

系列分成兩部分，分別是「居家童學」網上課堂和「居家親子DIY小手作」短片，並安排在每周不同日子。前者透過Zoom實時上課，內容以幼童為本，親子可在輕鬆愉快的節奏下，涉獵6大課題，包括︰STEAM教學、居家健康教育、幼兒護理、親子閱讀、算術，以及創意藝術，課堂上更有不少刺激感官的遊戲與活動；後者則以錄播形式，透過12條短片，啟發大家可利用哪些簡單常見的家居物品，與幼童一起DIY各種精美勞作，盡情發揮創意。

◆INFO

「居家童學」網上課堂

日期：即日至 4月12日（逢周二、五）

時間：下午2:00（每堂約30分鐘）

居家親子DIY小手作短片

日期：即日至 4 月 7 日 （逢周三、四）

時間：下午2:00pm（每集約5分鐘）

語言：廣東話

平台：Zoom（報名後會收到連結）

詳情：bit.ly/3Kii5E8●

線上藝遊 一家輕鬆傾

一家人平日各有各忙，既然疫下被迫留家，孩子又提早放暑假，不如善用這個難得的機會，多加溝通！「香港小童群益會賽馬會『兒家傾』親子溝通計劃」在3和4月準備了一系列免費的網上親子活動，包括有由藝術治療師率領參加者在線上遊覽世界各地的藝術館、共建親子藝術創作空間；表達藝術治療師則與大家一起發掘，如何把生活用品變成親子遊戲及藝術創作；音樂治療師引導參加者以音樂表達自己，並藉不同的旋律，鬆一鬆、笑一笑；還有劇場遊戲、網上集體遊戲、親子情緒管理等。

另外，計劃亦有專為家長而設、同屬免費的「傾Power」系列網上講座，主題包括「愛的語言」、「疫下抗壓」、「中醫師分享」、「遊戲治療與親子」，全方位照顧家長的身心健康。

詳情：facebook.com/BGCAPCCES

文︰沈雅詩

[Happy PaMa 教得樂 第388期]