職場news：一個平台 全方位聯繫客戶

度身訂做跨渠道互動

最近推出的Adobe Journey Optimizer流動應用程式，能協助企業實時洞察客戶，向他們傳送個人化電郵、推送通知、應用程式和文字信息，以提供度身訂做的跨渠道互動體驗。程式界面簡單易用，拖放式設計，毋須開發人員協助或轉換不同應用程式，用家都能輕鬆編輯信息內容。企業可根據客戶的資料特性、裝置位置、應用程式使用紀錄等數據，建立相應的個人化應用程式信息。

蒐集分析客戶資料

Journey Optimizer可蒐集和分析客戶資料，透過精簡流程轉換成有效的商業洞察（business insight），例如定位地點、過往購買紀錄等資料，皆可實時更新和整合。專責流動市場的營銷人員可作為依據，選擇與客戶溝通的最佳渠道，讓客戶隨時獲得最新消息，保持互動與忠誠度。

當用戶進入特定場所或商店，程式可讓企業利用流動信息來接觸客戶。程式亦可讓企業模擬真實場景和客戶資料作測試，確保營銷活動流程暢順。

Adobe亦與軟件公司Sinch合作，企業可運用Sinch的對話API，跟客戶以WhatsApp、WeChat及其他通訊平台雙向溝通。這些通訊渠道可連結到由人工智能技術支援的聊天機械人，為客戶提供另一種互動方式，例如確認商品是否已補貨、尋找店舖位置資訊等。

Adobe將於3月15日（今日）至17日舉行Adobe Summit The Digital Experience Conference，大家可網上登記免費參加，了解客戶體驗的新動態。

查詢：business.adobe.com

整理：張曉冬