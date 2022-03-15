醫食因緣：藿香正氣疏解外感 調整胃腸

根據不同體質、寒熱，以及呼吸系統和消化系統強弱不同，感染新冠病毒後，各人表現出不同症狀，用藥當然不同。市面上的中成藥，主要針對呼吸和消化系統。針對消化系統，目前最有效的就是藿香正氣系列；而呼吸系統就是葛根湯、小柴胡顆粒、感冒止咳顆粒、金花清感顆粒和連花清瘟膠囊。

中醫在幾千年歷史中處理過無數次瘟疫，這次新冠病毒在中醫理論體系中屬於濕邪疫，所以主要治療思路就是祛濕。

藿香正氣片成分為藿香、紫蘇、白芷、大腹皮、茯苓、白朮、半夏、陳皮、厚朴、桔梗、甘草、生薑、大棗。藥方以二陳湯為基礎（化痰祛濕），再配以疏解外感及調整胃腸的芳香揮發性藥劑而成。目的就是排濕，用芳香、利水、溫燥的藥物將人體多餘的垃圾排出，提升自我恢復能力，創造一個乾燥環境。適用於消化系統弱的人，感染新冠後會怕冷，同時有嘔吐、腹瀉、腹脹。按說明書服用即可。

對於沒有感染的人，平時消化系統又不好，舌苔厚膩，可以2至3天吃1次，給體內創造良好環境，這樣就算感染了病情也會比較輕，或恢復得快。

至於金花清感顆粒和連花清瘟膠囊，前者是偏重熱，病人感覺惡寒輕或不惡寒，甚至怕熱、咽紅咽痛、鼻塞流涕、口渴、咳嗽或咳而有痰等，舌質紅，苔薄黃。後者用於發熱或高熱、惡寒、肌肉痠痛、鼻塞流涕、咳嗽、頭痛、咽乾咽痛等，舌偏紅，苔黃或黃膩。

總體來說，藿香正氣是針對消化系統，舌苔厚白膩；金花清感是針對呼吸系統，熱重舌紅，苔薄黃；連花清瘟是針對呼吸系統，高熱發燒咳嗽重肌肉痠痛舌偏紅，苔黃膩。使用時要根據每一個體質應用。

正氣水含酒精 小孩孕婦忌服

藿香正氣片是一味家喻戶曉的中成藥，處方源於宋朝《太平惠民和劑局方》，方中沒有含任何劇烈中藥，在醫學典籍上暫時沒有記載任何不良反應，可以作一般人士疏解外感及調整胃腸時服用。一般而言，藿香正氣片藥性溫和，小朋友可以服用。

藿香正氣片、藿香正氣水和藿香正氣軟膠囊成分基本相同，只是劑型上有別。藿香正氣水含有乙醇（酒精），因此小孩不能服用；孕婦，開車、做精細工作的人，或對酒精過敏的人，亦不適宜。

服用藿香正氣片時，忌食油膩、辛辣、黏膩如糯米，容易讓脾胃生濕的東西。

赤小豆玉米鬚 健脾利濕

疫情中，可用健脾利濕為核心的食療、茶療，包括：

利濕：赤小豆、薏苡仁

利尿：玉米鬚

燥濕：花椒

同時注意︰

1.少吃，保持一點飢餓不要過飽，讓脾胃保持活力

2. 少吃濕寒之物，如水果、沙律

3. 經常揉腹

4. 艾灸：神闕（肚臍）、關元（肚臍下4橫指）

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文：趙曄（註冊中醫）

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